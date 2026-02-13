Pappteller: praktisch und nachhaltig für jeden Anlass

Warmes Essen schmeckt am Imbissstand, auf einer Party oder beim Firmenevent am besten vom Teller. Um lästiges Abwaschen zu vermeiden, sind Pappteller als Einweg-Geschirr die praktischste Lösung. Hochwertige Teller aus Pappe sind beschichtet und halten das Essen länger warm. Die Mahlzeit kann ohne Durchweichen vom Pappteller gegessen werden und ist dadurch ein köstlicher Genuss.

Doch wo liegen genau die Vorzüge von Papptellern beim Food to Go?

Wir kennen fünf Vorteile, die den Gebrauch von Papptellern empfehlen

Beim Essen zum Mitnehmen müssen Sie nicht auf Komfort bei der Mahlzeit verzichten. Wir haben fünf bedeutsame Gründe ermittelt, die eindeutig für Pappteller sprechen:

-Pappteller in verschiedenen Größen für kleine Snacks und ganze Mahlzeiten

-Weitreichende Einsatzmöglichkeiten für praktische Einweg-Teller

-Hochwertiges, stabiles Material, das nicht schnell durchweicht

-Biologisch abbaubare Pappteller zum Schutz der Umwelt

-Glatter oder geriffelter Rand je nach Bedarf für Ihren Betrieb

Pappteller in verschiedenen Größen für kleine Snacks und ganze Mahlzeiten:

Der Pappteller sollte immer maßgeschneidert zu Ihren angebotenen Speisen passen. Auf einen kleineren Imbissteller passt zum Beispiel gut eine Currywurst oder eine Portion Pommes frites. Für die Pizza oder ein schmackhaftes Menü ist ein Pappteller mit 30 Zentimetern Durchmesser perfekt.

Weitreichende Einsatzmöglichkeiten für praktische Einweg-Teller:

Unsere Pappteller kommen bei zahlreichen Veranstaltungen und im Alltag zum Einsatz. Aufgrund der Größenvielfalt eignen sie sich für Snacks zum Mitnehmen bei Hochzeiten, Feiern oder Firmenevents. Sie können unauffällig am Buffet gestapelt werden und sind bei Bedarf sofort einsatzbereit.

Hochwertiges, stabiles Material, das nicht schnell durchweicht:

Der runde Imbissteller aus Pappe ist beschichtet und eignet sich auch für warme Speisen. Das verhindert ein schnelles Durchweichen des Materials, und Ihr Essen bleibt warm und schmeckt ausgezeichnet. Auch das Servieren der Mahlzeiten auf einer Veranstaltung ist mit diesen Papptellern problemlos möglich.

Biologisch abbaubare Pappteller zum Schutz der Umwelt:

Neben guter Funktionalität bei der Benutzung ist die Umweltverträglichkeit von Einweg-Geschirr bedeutsam. Unsere Pappteller sind biologisch abbaubare Produkte und von ausgezeichneter Qualität. Nach dem Gebrauch entfällt der aufwendige Abwasch und die Pappteller werden einfach vorschriftsmäßig entsorgt.

Glatter oder geriffelter Rand je nach Bedarf für Ihren Betrieb:

Bei unseren Papptellern haben Sie die Wahl zwischen einem glatten oder einem geriffelten Rand. Je nach Art der Speisen, die Sie anbieten, können Sie sich für eine Lösung entscheiden. In jedem Fall erwerben Sie unsere hochwertigen Pappteller zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Food to go auf hochwertigen Papptellern – schmackhaftes Essen für unterwegs

In der Mittagspause muss es manchmal schnell gehen, aber sollen Sie auf leckeres Essen verzichten? Am Imbissstand oder am Foodtruck können Sie schmackhafte Speisen vom Pappteller genießen. Aus hochwertigem, beschichteten Material gefertigt, schmeckt Ihr Essen zum Mitnehmen wie im Restaurant. Ihr Einweg-Teller ist biologisch abbaubar und kann nach dem Verzehr der Speisen problemlos entsorgt werden. Die Pappteller von Super8Pack sind eine praktische Lösung, die gut für die Umwelt ist.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

Firmenkontakt

Super8Pack GmbH

Tönnies Katz

Spessartstraße 11

63477 Maintal

06109 501100



https://www.super8pack.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.