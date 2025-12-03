Papierbasierte Polstersysteme: Ressourcenschonende Fülllösungen für hohe Versandmengen

Die papierbasierten Polstersysteme der Wellstar-Packaging GmbH ermöglichen die direkte Herstellung von Füll- und Polstermaterial am Packplatz. Aus Recyclingpapier entstehen stabile Papierpolster, die nach Gebrauch wieder dem Altpapierkreislauf zugeführt werden können. So wird der Schutz sensibler Produkte mit einem verantwortungsvollen Umgang natürlicher Ressourcen verbunden.

Für Unternehmen mit hohem Versandaufkommen vereinen diese Systeme Produktschutz, Prozesskontrolle und Ressourceneffizienz. Die lokale Herstellung der Polster reduziert Lager- und Transportaufwand für vorproduzierte Füllmaterialien und trägt zu einer übersichtlichen, bedarfsgerechten Organisation am Packplatz bei. Gleichzeitig entstehen einheitliche Standards, die interne Abläufe vereinfachen und besser steuerbar machen.

Die papierbasierten Polstersysteme unterstützen eine konsequent nachhaltige Versandstrategie – bei gleichbleibender Funktionalität. Durch den Einsatz recyclingfähiger Materialien und die bedarfsgerechte Herstellung bzw. Portionierung am Einsatzort lassen sich Kosten, Flächenbedarf und Materialeinsatz gezielt steuern.

„Mit unseren papierbasierten Polstersystemen unterstützen wir Unternehmen dabei, ihren Verpackungsprozess ressourcenschonend zu gestalten“, erklärt Nicole-Nadine Baumann, Managerin Marketing & Social Media der Wellstar-Packaging GmbH. „Sie lassen sich flexibel integrieren und leisten einen konkreten Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz im Versandalltag.“

Die Systeme zeigen, wie sich ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Prozessgestaltung in modernen Versandstrukturen sinnvoll verbinden lassen.

Mehr Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/verpackungen-ab-lager

Die Wellstar-Packaging GmbH mit Sitz in Bräunlingen ergänzt ihr Angebot an Wellpappverpackungen durch abgestimmte Systemlösungen für Füll- und Polstermaterialien. Mit Fokus auf Recyclingfähigkeit, Effizienz und stabile Lieferketten unterstützt das Unternehmen Großkunden bei der Umsetzung nachhaltigerer Versandprozesse.

