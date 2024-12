Panik City holt den 1. Platz beim DERTOUR PARK STAR 2024

Erlebniswelt auf der Reeperbahn überzeugt durch einzigartige Attraktionen und erstklassige Kundenorientierung

Große Freude in der Hansestadt: Panik City -Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis – wurde beim renommierten DERTOUR PARK STAR 2024 zum Sieger in der Kategorie „Erlebniswelten“ gekürt. Damit setzt sich die multimediale Erlebniswelt auf der Reeperbahn gegen starke Konkurrenz wie „Unser Hamburg – Stadtführungen“ und das „Schokoladenmuseum Köln“ durch.

Die Auszeichnung basiert auf den Bewertungen von über 500 Reiseexperten, die das Angebot der teilnehmenden Attraktionen auf Herz und Nieren geprüft haben. Bewertet wurden Kriterien wie Attraktionen, Kundenorientierung und das gastronomische Angebot. Besonders überzeugen konnte Panik City mit seiner innovativen Mischung aus Technik, Kunst und Geschichte, die Besuchern ein interaktives und emotionales Erlebnis rund um das Leben und Werk von Udo Lindenberg bietet.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung,“ sagt Petra Jette Roitsch, Leiterin der Panik City. „Der DERTOUR PARK STAR ist ein wichtiger Gradmesser in der Tourismusbranche, und diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement, Besucher*innen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Dieser Erfolg gehört unserem gesamten Team, das Tag für Tag mit Leidenschaft daran arbeitet, unsere Gäste zu begeistern.“ Mit dieser Auszeichnung rückt Panik City einmal mehr in den Fokus für Hamburg-Besucher*innen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Als interaktive Erlebniswelt bietet sie nicht nur einen spannenden Einblick in die Welt von Udo Lindenberg, sondern auch eine sichere, unterhaltsame Anlaufstelle auf der Reeperbahn. „Hamburg lebt von seiner Vielfalt und seinen einzigartigen Erlebnissen,“ ergänzt Roitsch. „Dass wir diese Vielfalt mitgestalten dürfen und dafür auch noch ausgezeichnet werden, ist für uns ein Ansporn, immer besser zu werden.“

Die DERTOUR PARK STAR-Auszeichnung ist nicht nur ein Qualitätsbeweis, sondern auch ein wertvolles Marketinginstrument, um Hamburg als Reiseziel noch attraktiver zu machen. Besucher*innen können sich bereits jetzt auf viele weitere Überraschungen in der Panik City freuen. 12 Parks und Attraktionen waren in diesem Jahr im DERTOUR PARK STAR vertreten und die Besten ihrer Kategorie wurden prämiert. Unterteilt in 3 Kategorien: Themen- und Naturparks, Tropenparks und Erlebnisbäder und Erlebniswelten.

Über Udo Lindenberg:

Udo Lindenberg wurde 1946 in Gronau/Westfalen geboren und lebt seit 1968 in Hamburg. Seine lebensnahen und politischen Songtexte haben die deutschsprachige Musiklandschaft geprägt und das Genre des „Deutschrock“ erfolgreich gemacht. Mit mehr als 5 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Gold- und Platin-Alben zählt Udo Lindenberg zu den erfolgreichsten deutschen Musikern der Gegenwart. In der Zeit der deutschen Teilung hat Udo Lindenberg sich intensiv für die innerdeutsche Verständigung und die Wiedervereinigung eingesetzt. Heute engagiert er sich gegen Rechtsextremismus und unterstützt mit seiner eigenen Stiftung kulturpolitische, humanitäre und soziale Projekte in Deutschland und Afrika. Er ist ein Vorbild für junge Musikerinnen und Musiker und engagiert sich für die Hamburger Clubszene. Neben seiner musikalischen Karriere hat sich Udo Lindenberg auch als Maler von Aquarellen und als Schriftsteller einen Namen gemacht.

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die PANIK CITY – UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. Die Reeperbahn mit ihren Seitenstraßen ist mit über 30 Millionen Besuchern im Jahr Deutschlands Hotspot für Partys, Feiern und Entertainment aller Art. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

