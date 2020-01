PANDION SERVICE stellt sich neu auf

-Neuer Auftritt und erweitertes Dienstleistungsportfolio für Eigentümer

-Property Management und Mietverwaltung als neue Geschäftsfelder

-Verwaltungsservices auch für andere Bauträger

Seit 2006 ist PANDION SERVICE in der Wohnungsverwaltung erfolgreich tätig. Neben der langjährigen Erfahrung in der Verwaltung hochwertiger Bauträgerobjekte erweitert das von Toni Altindagoglu (40) geführte Tochterunternehmen der PANDION AG nun sein Service-Portfolio mit zusätzlichen, zielgruppenspezifischen Dienstleistungen. Auch der Außenauftritt wurde neu gestaltet. “Unserer Meinung nach spiegelt das neue Erscheinungsbild besser wider, wofür die Marke PANDION gerade auch nach der Übergabe einer Wohnung steht und welche umfassenden Verwaltungs-Services unsere Kunden von uns erwarten können”, so Altindagoglu.

Neue Dienstleistungen für Eigentümer und Kapitalanleger

Ganz neu in der PANDION Servicewelt ist die an allen Standorten verfügbare, erweiterte Sondereigentumsverwaltung mit Rundum-Service für vermietete Eigentumswohnungen inklusive Vermietung und Verkauf der Wohnungen. Hierbei geht es insbesondere um Mieterkommunikation, Betriebskostenabrechnung, Mietinkasso sowie Mietanpassungen, rechtssichere Mietverträge, Neuvermietungen, Mängelmanagement, Kautionsverwahrung und Kontenverwaltung.

Neben zusätzlichen Services für Kapitalanleger-Kunden sind auch die Leistungen für all jene Eigentümer ausgeweitet worden, die sich innerhalb ihres Wohneigentums eine Hilfestellung wünschen, wie z.B. Terrassenreinigung, Rasenmähen oder die Organisation von Möbeltransporten.

Erweiterung bei den Geschäftsfeldern

Große Schritte geht PANDION SERVICE darüber hinaus in Richtung neuer Geschäftsfelder. In den Bereichen Property Management und Mietverwaltung bietet das Unternehmen ein umfassendes Dienstleistungsspektrum rund um die Verwaltung einzelner Wohn- und Geschäftshäuser an und will sich in Zukunft auch um die Portfolios privater und institutioneller Eigentümer kümmern. “Aktives Immobilienmanagement heißt für uns, Objekte bei Bedarf mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse erarbeiten wir effiziente Bewirtschaftungskonzepte, schöpfen Einsparmöglichkeiten aus, verschlanken den Verwaltungsaufwand und sorgen für einen einwandfreien Zustand der Immobilien”, so Altindagoglu.

Verwaltungsservices für Bauträger

Ein weiterer Ansatz im ureigenen Betätigungsfeld: Bauträger und Projektentwickler erhalten in ihren Projekten von PANDION SERVICE kompetente Beratung und Unterstützung – auch schon vor der Fertigstellung eines Gebäudes. Mit dem entsprechenden Background als WEG Verwalter von PANDION Immobilien kann die Servicegesellschaft gerade in den komplizierten Bereichen des Gewährleistungs- und Mängelmanagements bei Neubauprojekten ihre Vorteile ausspielen. “Wie kein anderer verfügen wir über das spezielle Know-how, dass den Übergang zur “werdenden Eigentümergemeinschaft” zum Erfolg für alle Beteiligten macht”, ist der SERVICE Chef überzeugt.

Mit über 4000 verwalteten Wohneinheiten gehört die PANDION Servicegesellschaft mbH, die Altindagoglu 2015 als Geschäftsführer übernahm, zu den führenden Immobilienverwaltern an den Standorten Köln/ Düsseldorf, Berlin und München. Der ehemalige GAG Manager will aus dem zur PANDION Gruppe gehörenden Verwalter einen noch vielseitigeren Dienstleister machen: “Ich habe das Team in den letzten Jahren beständig erweitert und bin stolz auf eine hochprofessionelle Mannschaft, mit der wir auch neue Aufgaben und Geschäftsmodelle selbstbewusst angehen können. Unsere Verwalter verfügen über jahrelange Erfahrung und kennen alle Herausforderungen in der Betreuung hochwertiger Objekte”. Bei PANDION SERVICE arbeiten insgesamt 16 Immobilienkaufleute, Immobilienverwalter, Immobilienfachwirte, Bilanzbuchhalter, Techniker sowie Instandhalter.

