Panasonics neue 360°-Videokonferenzlösung macht hybride Meetings stressfrei

Die Panasonic PressIT360 Videokonferenzlösung gibt Mitarbeitern die Freiheit, sich unkompliziert zu treffen und zusammenzuarbeiten, egal ob direkt vor Ort oder virtuell zugeschaltet.

Um neue Formen der Zusammenarbeit im Büro und Homeoffice zu unterstützen, hat Panasonic eine neue 360°-Videokonferenzlösung angekündigt, die den Stress hybrider Meetings reduziert. Die Panasonic PressIT360 mit intuitiver Bedienung wird einfach mit einem USB-C-Kabel an einen PC angeschlossen und sorgt für hochauflösende Bilder und klaren Sound im Videomeeting. Die Lösung ist eine Ergänzung der Panasonic PressIT-Familie und wird neben dem Panasonic PressIT Wireless Presentation System bereits von vielen Unternehmen zur ortsunabhängigen Zusammenarbeit genutzt und geschätzt.

Jeder hat schon einmal erlebt, wie schwierig und ermüdend es sein kann, aus der Ferne an physischen Meetings teilzunehmen. Remote-Teilnehmer haben es schwer, die gleiche Aufmerksamkeit der Gruppe zu erhalten wie die Menschen vor Ort. Mit der Meeting-Kamera PressIT360 werden Barrieren zwischen Online- und physischen Meetings eingerissen, ohne Kompromisse bei der Ton- oder Bildqualität zu machen. Das Geheimnis ist Panasonics jahrzehntelange ProAV-Erfahrung bei Kamera-, Mikrofon- und Lautsprechertechnologien.

Natürliche und effektive Meeting-Erfahrung

PressIT360 enthält alle wesentlichen Elemente für einfache hybride Videokonferenzen: Dazu zählen vier integrierte Kameras mit einer Auflösung von 2.560×1.440 Pixeln. Sie ermöglichen eine horizontale 360°-Rundumsicht auf den Raum und stellen sicher, dass der Sprecher immer gut zu sehen ist. Die PressIT360 hebt das Bild des Sprechers für die gesamte Konferenzgruppe hervor, indem sie eine gerahmte Nahaufnahme der Person in die Videokonferenz einfügt. Das bedeutet, dass auch Teilnehmer, die nicht vor Ort sind, die Mimik und Gestik des Sprechers deutlich sehen können, wodurch die Kommunikation natürlicher und effektiver wird.

Sieben Mikrofone und die einzigartige Tonerkennungstechnologie von Panasonic sorgen für optimalen Klang. Auf einem Schreibtisch oder in einem Besprechungsraum platziert, kann das System Redner in bis zu fünf Metern Entfernung erkennen. Die Funktionen zur Echo- und Geräuschunterdrückung und ein Lautstärkeausgleich passen die Klangqualität automatisch an – unabhängig davon, ob sich der Sprecher im Raum befindet oder zugeschaltet wurde.

Schnell und einfach eingerichtet – auch mobil

Das Konferenzsystem lässt sich einfach einrichten und nutzen: Video-, Audioübertragung und Stromversorgung werden per Plug & Play über eine einzige USB-C-Kabelverbindung mit dem PC ermöglicht. Die Lautstärke und bis zu fünf Videomodi können über Tasten auf dem Gerätesockel gesteuert werden. Die Bedienung des Geräts ist intuitiv und der Betriebsstatus ist über einen farbigen LED-Ring am Gerät leicht zu erkennen.

Dank des schlanken Designs (Breite ohne Sockel: 63,4 mm / Höhe: 285 mm) lässt sich das hochmoderne Konferenzsystem leicht in einer Hand durch das Büro tragen. Alternativ kann es auf ein Stativ aufgesetzt oder fest auf einem Schreibtisch installiert und mit einem Kensington-Schloss gesichert werden.

„Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Kollegen aus dem Homeoffice oder von unterwegs arbeiten, ist es wichtiger denn je, Menschen in einer flexiblen und einfach nutzbaren Meeting-Umgebung zusammenzubringen. Diese hybride Meeting-Lösung von Panasonic bietet die Freiheit, effektiv zusammenzuarbeiten – egal wo man sich befindet“, erklärt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager für Panasonic Visual Solutions.

Das PressIT360 wird ab Juli 2022 erhältlich sein.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/PressIT360-Camera-Speakerphone.

Bildmaterial zur Meldung finden Sie unter: https://ftp.finkfuchs.de/_MtOAJMBl10ENtR.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2021) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,02 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

