PANASONIC TOUGHBOOK LIEFERT CONNECTED VEHICLE-LÖSUNG FÜR DEN AA

Mit erstklassiger Fahrzeug-Konnektivität und End-to-End Projektmanagement durch Panasonic erhöht der führende britische Pannendienst die Effizienz und den ROI.

Bracknell, Großbritannien. 12. Juni 2025 – Panasonic TOUGHBOOK hat die Installation von über 2.500 robusten 5G-Routern in der Pannenhilfe-Fahrzeugflotte des AA erfolgreich abgeschlossen. Damit erreicht der große britische Verkehrsclub eine verbesserte Konnektivität für die Service-Fahrzeuge, höhere betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen. Die ehrgeizige landesweite Einführung der Connected Vehicle-Lösung von Panasonic wurde in etwas mehr als neun Monaten in Zusammenarbeit mit dem AA, Ericsson Enterprise Wireless Solutions und Gamma Telecom umgesetzt.

Panasonic TOUGHBOOK hat für dieses Projekt die Gesamtverantwortung und entsprechend alle Prozesse definiert und über das Projektmanagement kontrolliert und gesteuert. Dies beinhaltet unter anderem alle Tests, die Installationen, Schulungen, Reportings und die Wartung für das Gesamtsystem für die nächsten fünf Jahre.

Optimierte Konnektivität in ganz Großbritannien

Durch die Integration einer nahtlosen Twin-5G-WAN-Modemlösung mit Primär- und Backup-SIMs profitiert der AA von einer hervorragenden Konnektivität mit Gesamt-Netzabdeckungen von bis zu 98 Prozent in ganz Großbritannien. Eine WLAN-Konnektivität wird in einem Radius von 25 Metern um das Fahrzeug bereitgestellt.

Mit Echtzeitdaten aus verschiedenen Hardwarelösungen und -anwendungen – wie Fahrzeugdiagnosen, Onboard-Kameras und Call-Out-Informationen -, die auf eine leistungsfähige, zuverlässige Konnektivität angewiesen sind, minimiert die Lösung von Panasonic Ausfallzeiten und maximiert die Effizienz am Straßenrand.

Sie reduziert auch die Gesamtbetriebskosten (TCO) für den AA, da keine individuellen Mobilfunktarife für mehrere Geräte erforderlich sind. So können unerwartete Kosten für die Datennutzung vermieden werden und es müssen nicht mehr zahlreiche Geräte mit 5G-Funktionen angeschafft werden.

Um einen reibungslosen Betrieb sicher zu stellen und kontinuierlich zu optimieren, verwaltet Panasonic auch die NetCloud -Plattform von Ericsson im Auftrag des AA. Diese bietet sowohl Echtzeit-Einblicke als auch historische Daten zur Datennutzung, Anwendungseffizienz und Netzwerkperformance. Durch dieses Monitoring und die entsprechenden Reports entsteht für den AA eine vollständige Transparenz über die gesamte Fahrzeugflotte und gibt dem AA Echtzeit-Einblicke in die Wirksamkeit der Lösung.

Maximierung der Effizienz am Straßenrand

Bei einigen Einsätzen nutzt der AA auch eine „Screen Mirroring“ Lösung, die es ermöglicht, Applikationen eines robusten TOUGHBOOK Gerätes auf das Fahrzeug-eigene Infotainment-Display im Armaturenbrett der Einsatzfahrzeuge zu spiegeln. Dies reduziert die Notwendigkeit kritischer Montagen im Aufprallbereich und erhöht die Flexibilität und Kommunikation der Techniker des AA.

Wendy Richardson-Brooks, IT Operations Improvement & Innovation Manager beim AA, sagt: „Dies ist wirklich eine Game-Changer-Lösung für unsere Einsätze. Bei unserer vorherigen Lösung, die lediglich 3G- oder 4G-Verbindungen nutzen konnte, war die Konnektivität erheblich eingeschränkt, was die Produktivität stark beeinträchtigte. Mit Panasonic und seinen Partnern haben wir jetzt eine robuste Lösung, die nahezu 100 Prozent Konnektivität für alle unsere Einsätze bietet. Das hilft unseren Technikern, Fahrzeuge am Straßenrand schneller und effizienter zu überprüfen und zu reparieren – was zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit beiträgt.“

Nick Miller, EU Sales Strategy Manager bei Panasonic TOUGHBOOK, ergänzt: „Dieses Projekt zeigt das Engagement von Panasonic, in kürzester Zeit erstklassige Konnektivitätslösungen zu liefern. Durch die Kombination von hochmodernen, robusten Routern, branchenführendem Netzwerkmanagement und einem vollständigen Managed Services Angebot stellt Panasonic sicher, dass die Flotte des AA an der Spitze der technologischen Innovation bleibt.“

Weitere Informationen zu Panasonic“s Mobility Services und Connected Vehicle-Angebot finden Sie hier:

TOUGHBOOK Mobility Services | Panasonic Connect

