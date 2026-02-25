Panasonic TOUGHBOOK als Schlüsselkomponente moderner Drohnenanwendungen

Drohnen sind längst mehr als Spezialwerkzeuge: Sie unterstützen heute Vermessung, Infrastrukturinspektion, Katastrophenschutz, Logistik sowie sicherheitsrelevante Einsätze. Entscheidend für ihren erfolgreichen Einsatz ist dabei nicht nur die Technik in der Luft, sondern vor allem die IT-Infrastruktur am Boden. Wie sich robuste mobile IT konkret in moderne Drohnenkonzepte integrieren lässt, zeigt Panasonic TOUGHBOOK auf der Xponential Europe vom 24. bis 26. März 2026 in Düsseldorf (Halle 1, Stand B16). Vor Ort präsentiert das Unternehmen seine Lösungen für Ground Control Stations, mobile Analyseumgebungen sowie sicherheitskritische Einsatzszenarien.

Als mobile Bodenstationen und Analyseplattformen bilden Panasonic TOUGHBOOK Notebooks und Tablets die robuste IT-Basis moderner Drohnenanwendungen. Sie ermöglichen die Steuerung von Drohnensystemen ebenso wie die sichere Verarbeitung, Analyse und Weitergabe hochauflösender Bild-, Video- und Sensordaten, auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

„Drohnen entfalten ihren Nutzen erst dann vollständig, wenn die IT-Infrastruktur am Boden zuverlässig funktioniert“, sagt Patrick Muff, Manager Defence bei Panasonic TOUGHBOOK. „Unsere Geräte sind dafür ausgelegt, als stabile und sichere Plattform in sehr unterschiedlichen Drohnenszenarien zu dienen: von zivilen Anwendungen bis hin zu sicherheitskritischen Einsätzen.“

Bodenstationen als Rückgrat von Drohneneinsätzen

Ob bei der Inspektion von Stromtrassen, der Erfassung von Geodaten, der Lageerkundung nach Naturkatastrophen oder bei sicherheitsrelevanten Missionen – Drohnen erzeugen hochauflösende Bild-, Video- und Sensordaten, die in Echtzeit übertragen, ausgewertet und dokumentiert werden müssen. Mobile Bodenstationen übernehmen dabei eine zentrale Rolle als Schnittstelle zwischen Drohne, Bedienpersonal und nachgelagerten IT-Systemen.

Herkömmliche Consumer-Notebooks oder Tablets stoßen in diesen Szenarien häufig an ihre Grenzen. Extreme Temperaturen, Staub, Regen, Erschütterungen oder wechselnde Lichtverhältnisse gehören in vielen Einsatzfeldern zum Alltag. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an IT-Sicherheit, insbesondere dort, wo sensible Daten verarbeitet oder drahtlos übertragen werden.

„In der Praxis entscheiden Faktoren wie Zuverlässigkeit, Ablesbarkeit bei Sonnenlicht oder der sichere Umgang mit sensiblen Daten über den Erfolg eines Drohneneinsatzes“, so Patrick Muff. „Genau darauf sind TOUGHBOOK Geräte ausgelegt.“

Robuste IT für anspruchsvolle Einsatzumgebungen

Die Notebooks und Tablets der TOUGHBOOK Familie erfüllen militärische Teststandards (MIL-STD) sowie hohe IP-Schutzklassen und sind für den dauerhaften Einsatz unter widrigen Umweltbedingungen konzipiert. Entspiegelte Displays, Touch-Funktionen für die Bedienung mit Handschuhen sowie wechselbare Akkus unterstützen die Nutzung im Feld.

Technisch lassen sich die Systeme sowohl als Ground Control Stations als auch zur lokalen Datenverarbeitung nutzen. Leistungsfähige Prozessoren ermöglichen KI-gestützte Anwendungen wie Bildanalyse oder Objekterkennung direkt vor Ort. Modulare Schnittstellen sowie Konnektivitätsoptionen wie 4G/5G und GPS erlauben die Anpassung an unterschiedliche Drohnenplattformen und Einsatzprofile.

Sicherheit und digitale Souveränität als Querschnittsthema

Mit der wachsenden Bedeutung von Drohnen rückt auch die IT- und Datensicherheit stärker in den Mittelpunkt. Panasonic TOUGHBOOK adressiert diese Anforderungen mit hardwarebasierten Sicherheitsfunktionen, integrierter Verschlüsselung und Secured-Core-PC-Architekturen. Auch der Betrieb in isolierten („air-gapped“) Umgebungen mit dem Linux-Betriebssystem ist möglich – ein wichtiger Faktor für Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Alle TOUGHBOOK Geräte sind für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert.

„Unabhängig vom konkreten Einsatz ähneln sich die Anforderungen an mobile IT häufig stärker, als man vermutet“, erklärt Patrick Muff. „Gefragt sind Systeme, die Konnektivität, Rechenleistung und Datensicherheit auch außerhalb klassischer IT-Umgebungen zuverlässig gewährleisten.“

Drohnenintegration als langfristige Infrastrukturaufgabe

Der Einsatz von Drohnen ist zunehmend keine Einzellösung mehr, sondern Teil komplexer, vernetzter Arbeitsprozesse. Mit wachsender Einsatzdauer und steigender Datenmenge rücken Fragen nach Stabilität, Sicherheit und langfristiger Verfügbarkeit der eingesetzten IT in den Vordergrund. Panasonic TOUGHBOOK versteht sich dabei als belastbare Plattform, die Drohnenanwendungen dauerhaft in bestehende operative und digitale Strukturen integriert.

„Wer Drohnensysteme dauerhaft in kritischen Arbeitsabläufen einsetzen will, muss die Bodeninfrastruktur von Anfang an mitdenken“, sagt Patrick Muff. „Robuste, sichere und langfristig verfügbare IT ist kein Zusatz, sondern eine Grundvoraussetzung für verlässliche Drohnenoperationen.“

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Devices, B2B-Lösungen und Energiesektor und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

-Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

