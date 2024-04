PANASONIC STELLT PRIVATES 5G-NETZWERK MIT TESTEINRICHTUNG FÜR KUNDEN BEREIT

Panasonic startet seine erste private Testumgebung für 5G-Netze auf dem Panasonic Campus in München. Das Unternehmen arbeitet mit führenden 5G-as-a-Service-Anbietern zusammen, um private 5G-Netze europaweit einfach einzurichten und zu betreiben.

München, Deutschland. 8. April 2024 – Panasonic Connect Europe stellt heute in seinem Customer Experience Center (CXC) in München ein neues privates 5G-Netzwerk vor: Es unterstützt Kunden dabei, ununterbrochene Konnektivität, Echtzeitkommunikation und erhöhte Sicherheit für geschäftskritische Anwendungen in vielen Branchen bereitzustellen.

Gemeinsam mit führenden 5G-as-a-Service (5GaaS)-Anbietern kann Panasonic nun dedizierte und vollständig angepasste private 5G-Netzwerke mit extrem niedriger Latenz anbieten. Diese bieten schnellere Reaktionszeiten, verbesserte Datenübertragung und Kommunikation sowie optimierte Netzwerkeffizienz und -zuverlässigkeit.

Panasonic stellt die einfache Installation, Konfiguration und Wartung des privaten 5G-Netzwerks im innovativen Customer Experience Center auf dem Panasonic Campus in München vor. Dort können sich Besucher live von den sicheren und extrem schnellen Upload- und Download-Geschwindigkeiten überzeugen.

Mit zwei im CXC installierten Zellen können Kunden und Partner Handover-Tests mit Anwendungen und Panasonic TOUGHBOOK 5GSA-Geräten mit kontrollierter Geschwindigkeit durchführen. So können sie vor Ort die Vorteile der erhöhten Netzwerkkapazität von 5G erleben. Kunden können zudem das höhere Niveau an Sicherheit und Kontrolle von privaten 5G-Netzwerken erfahren. Diese beinhalten fortschrittliche Verschlüsselungsprotokolle und modifizierte Uplink- und Downlink-Datendurchsätze, die für Anwendungen optimiert sind.

Panasonic besitzt das gesamte Zugangsnetz. Auf diese Weise hat das Unternehmen die Komplexität für bestehende und neue Kunden sowie Geschäftspartner reduziert. Für die Migration zu privaten 5G-Netzen setzt Panasonic modernste Technologien ein. Dies vereinfacht das Zusammenspiel zwischen Hardware, Software und Konnektivität. Interessenten können in den Bereichen Transport und Logistik, Fertigung und Bauwesen die Vorteile der Verbindung einer Vielzahl von Geräten über ein privates Netzwerk entdecken.

Drittanbieter und Softwareentwickler können 5G-Anwendungen und -Geräte auch in einer realen Umgebung testen. Das erlaubt ihnen, ihre Anwendungen auf Wunsch mit Geräten mit Windows-, iOS- oder Android-Betriebssystemen zu optimieren.

Thorsten Lutz, EU Solution Architect bei Panasonic TOUGHBOOK, erklärt: „Viele Unternehmen möchten das Potenzial von 5G für mehr Effizienz und Konnektivität ausschöpfen, haben aber Bedenken oder sind sich nicht sicher, wie sie beginnen sollen. Mit unserer Konnektivitätserfahrung und mehreren Modellen mobiler Geräte von Panasonic, die bereits für 5G optimiert sind, ist es für uns ein logischer nächster Schritt, Kunden und Interessenten in ganz Europa sichere, schnelle, private 5G-Netze anzubieten, wenn herkömmliche Netze oder öffentliches 5G nicht zu ihren Zwecken passen.“

Interessierte Unternehmen können jetzt einen Vor-Ort-Workshop buchen und ihren nächsten Schritt zur Konnektivität mit den Experten von Panasonic planen, unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/cxc-viel-raum-fuer-ihre-ideen

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Stefan Hauck

Hagenauer Str. 43

65203 Wiesbaden

+49 611 235 320



https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de