PANASONIC STELLT NEUEN REMOTE KAMERA CONTROLLER MIT MAKROFUNKTIONEN UND DUAL-JOYSTICK-STEUERUNG VOR

Die zukunftsweisende Remote-Kamerasteuerungseinheit hat das Potenzial, die Arbeitsabläufe der Benutzer grundlegend zu verändern.

Wiesbaden, DE. 3. September 2025 – Panasonic Connect Europe stellt seine neue Remote-Kamerasteuerungseinheit (Controller) AW-RP200GJ vor. Der Controller wurde entwickelt, um die Abläufe bei groß angelegten Produktionen mit Multi-Kamera Setups zu optimieren. Der AW-RP200 ist für die Markteinführung im 1. Quartal 2026 geplant und baut auf der bewährten Benutzerfreundlichkeit des Vorgängermodells AW-RP150 auf. Er bringt eine Vielzahl innovativer Funktionen mit, darunter die ersten Makrofunktionen von Panasonic, zwei Joysticks und eine verbesserte Unterstützung für komplexe Multi-Kamera Workflows.

Andre Meterian, Managing Director für Europa, Russland/GUS, Naher Osten und Afrika (EMEA) Broadcast & ProAV sagt: „Der Controller AW-RP200 wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Videoproduktionsumgebungen gerecht zu werden. Content-Ersteller suchen zunehmend nach dynamischeren und komplexeren Aufnahmefunktionen, wie z. B. die nahtlose Integration mit Roboterarmen, synchronisierte Multi-Kamera Setups und präzise Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg. Der neue Controller bietet die erforderliche Flexibilität und Komplexität, um diese Anforderungen zu erfüllen. Durch die Optimierung von Workflows und die Ausstattung der Operator mit intuitiven, leistungsstarken Werkzeugen steigert er die Produktionseffizienz und das kreative Potenzial sowie den Gesamtwert von Videoinhalten deutlich.“

Zu den wichtigsten Neuheiten des AW-RP200 gehören:

Makrofunktionalität für verbesserte Bedienbarkeit

Makros sind eine Premiere bei Panasonic Remote-Kamerasteuerungseinheiten. Sie ermöglichen es den Benutzern, Sequenzen und komplexe Aufgaben zu automatisieren. Dazu gehört zum Beispiel, mehrere Kameras gleichzeitig zu steuern oder voreingestellte Aktionen mit einer einzigen Berührung auszuführen. Operator können sogar andere Kameras steuern, während ein Makro ausgeführt wird. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion mit minimalem Personalaufwand.

Neben dem primären Joystick zum Schwenken, Neigen und Zoomen oder Fokussieren verfügt die AW-RP200 über einen zweiten Joystick auf der linken Seite. Diese duale Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Steuerung verschiedener Funktionen und bietet somit intuitives Multitasking und eine äußerst reaktionsschnelle Bedienung. Darüber hinaus verfügt der Controller über 20 frei konfigurierbare Tasten, jede ausgestattet mit einem integrierten LCD-Display für eine klare Anzeige des aktuellen Modus. Funktionen wie Kameraauswahl, Preset-Abruf und Makroausführung können schnell aufgerufen und präzise ausgeführt werden. Der Controller kann bis zu 200 PTZ-Kameras steuern und ist damit hochskalierbar für große Produktionen.

Optimierte, intuitive Einrichtung und Anpassung

Dank der webbasierten Konfiguration können Operator Geräteeinstellungen über einen angeschlossenen PC-Browser vornehmen und so IP-Adressen und Kamera-IDs im Batch zuweisen. Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt zudem die Erstellung von Makros und die Belegung benutzerdefinierter Tasten, wodurch sich die Einrichtungszeit für komplexe Systeme stark verkürzt.

Darüber hinaus bietet der AW-RP200 eine fortschrittliche und flexible Eingangsunterstützung mit 3G-SDI und unterstützt IP-Videoeingaben über NDI®* High Bandwidth und SRT. Videostreams von per LAN verbundenen Kameras können direkt auf dem integrierten LCD oder über SDI OUT überwacht werden, was die Effizienz vor Ort steigert. Shortcut-Tasten ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, während die Zuschneidesteuerung (Crop Mode) ein präzises Framing für PTZ-Kameras erlaubt. Der 7-Typ große LCD-Monitor bietet zudem Touch-Fokus-Funktionen mit hoher Sichtbarkeit.

*NDI® ist eine Video-Konnektivitätstechnologie und ist als Marke von Vizrt NDI AB in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Weitere Informationen zum AW-RP200GJ von Panasonic finden Sie unter: https://pro-av.panasonic.net/en/products/aw-rp200gj/

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Larissa Sybon

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0173 6282 620



https://business.panasonic.de/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.