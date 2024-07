Panasonic Projektoren erwecken das antike Ephesus im immersiven Ephesus Experience Museum zum Leben

Das türkische Museum setzt wegen ihrer 4K-Auflösung und hohen Helligkeit, die für die großflächigen Projektionen unerlässlich sind, auf die DLP-Laserprojektoren von Panasonic.

Wiesbaden, DE. 04. Juli 2024 – Das Ephesus Experience Museum verwendet die fortschrittliche DLP-Laserprojektionstechnologie von Panasonic, um Besucher im Rahmen eines immersiven Erlebnisses in die antike Handelsstadt Ephesus zu entführen. Das neu gebaute, nachhaltig konzipierte Museum befindet sich in der geschichtsträchtigen Gegend von Seluk in der Türkei, im Kiefernwald dieser bedeutenden archäologischen Stätte. Es nutzt 123 DLP-Laserprojektoren von Panasonic, um ein immersives, multisensorisches Erlebnis zu schaffen, das seine Besucher fesselt und gleichzeitig informiert.

Ein modernes Wunderwerk in historischer Kulisse

Das antike Ephesos, ein UNESCO-Weltkulturerbe, war eines der wichtigsten Handelszentren im Mittelmeerraum. Das Ephesus Experience Museum, das sich im Besitz des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus befindet und von DEM Museums entwickelt und betrieben wird, macht den Besuch der archäologischen Stätte nun zu einem besonderen Erlebnis. Für seine innovativen Ausstellungen hat das Museum bereits einen Preis gewonnen: Bei den US-amerikanischen Mondo-Dr Awards, mit denen weltweit renommierte Projekte im Ausstellungs- und Gastgewerbesektor ausgezeichnet werden, wurde es in diesem Jahr in der Kategorie „Bestes Museum“ prämiert. Damit hat das Ephesos Experience Museum, das seit August 2023 in Betrieb ist, bereits internationale Aufmerksamkeit und Bekanntheit erlangt.

Das Museum bietet Besuchern die Möglichkeit, die Geschichte von Ephesus umfassend zu erkunden und zu erleben, von der Gründung bis zur Blütezeit als bedeutendes städtisches Zentrum. Geführt von einem Erzähler, der 17 verschiedene Sprachen spricht, reisen die Besucher durch drei verschiedene Räume und erleben die antike Stadt durch fortschrittliche audiovisuelle Technologie. Zu den multisensorischen Funktionen des Museums gehören 360-Grad-Projektionen, 3D-Klanglandschaften und atmosphärische Effekte wie Nebel und Düfte, die zusammen ein lebendiges, ansprechendes und lehrreiches Erlebnis schaffen.

Transformative visuelle Technologie

Um die berühmte Geschichte von Ephesus zum Leben zu erwecken, setzt das Museum 123 DLP-Laserprojektoren von Panasonic ein, die für ihre Zuverlässigkeit, außergewöhnliche Farbqualität und hohe Helligkeit bekannt sind. Sie garantieren die exzellente Bildqualität, die die Basis für das realistische und immersive visuelle Storytelling ist, welches das Ephesus Experience Museum ausmacht.

Darüber hinaus sorgen die vereinfachten Workflows und das robuste Design der Projektoren mit Failover-Technologie für minimalen Wartungsaufwand und konstante Leistung. Die Verwendung verschiedener Panasonic-Objektive, einschließlich Ultra-Short-Throw-Objektiven, ermöglicht eine flexible Installation und eine optimale Bildqualität ohne Schattenwurf, wodurch das Besuchererlebnis gewahrt ist.

In einem besonders beliebten Teil der Ausstellung stellen 90 DLP-Projektoren von Panasonic und ein modernes Lautsprechersystem ein antikes Erdbeben nach und bieten Besuchern auf diese Weise einen dramatischen und unvergesslichen Einblick in die Vergangenheit.

„Die Projektoren von Panasonic sind von grundlegender Bedeutung, um unsere Vision eines immersiven historischen Erlebnisses zu verwirklichen. Ihre Zuverlässigkeit und Qualität ermöglichen es, die Geschichte von Ephesus auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die unsere Besucher fasziniert und gleichzeitig Wisssen vermittelt“, sagte Eda Bildiricioglu, CEO von DEM Museums.

Eine globale Zusammenarbeit

Bis zu 150 Experten aus der ganzen Welt haben über 26 Monate an dem Projekt gearbeitet, das im August 2023 fertiggestellt wurde. Die Zusammenarbeit zwischen Panasonic Connect Europe und dem Distributor und Systemintegrator Astel Profesyonel Goruntu Sistemleri A.S. hat schließlich zu einem einzigartigen Museumserlebnis geführt. Bei der Erstellung von Inhalten haben außerdem Marshmallow Laser Feast und für das Ausstellungsdesign das Atelier Brückner unterstützt.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

