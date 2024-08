Panasonic Connect plant strategische Kapitalpartnerschaft und Gründung eines neuen Unternehmens im Bereich Projektoren

Ziele der Kooperation mit der ORIX Corporation sind ein nachhaltiges Geschäftswachstum und die Marktexpansion

Wiesbaden, DE. 02. August 2024 – Panasonic Connect hat eine Vereinbarung über eine strategische Kapitalpartnerschaft mit der ORIX Corporation im Geschäftsfeld Projektoren und den damit verbundenen Aktivitäten getroffen. Die beiden Partner planen, ein neues Unternehmen zu gründen, das dieses Geschäft betreibt. Das Ziel ist dabei kontinuierliches Wachstum. Diese Entscheidung wurde auf der Vorstandssitzung der Panasonic Holdings Corporation getroffen.

Übersicht über die Details der Vereinbarung

Zusammen mit ORIX wird Panasonic Connect ein neues Unternehmen gründen, das auf der Media Entertainment Business Division (MEBD) basiert. An diesem neuen Unternehmen wird ORIX 80 Prozent der Anteile halten und Panasonic Connect 20 Prozent. Nach der Kapitalpartnerschaft werden die Produkte weiterhin die Marke „Panasonic“ tragen. Auch das neue Unternehmen wird bis auf Weiteres den Namen „Panasonic“ führen.

Hintergrund und Zielsetzung

Seit der Markteinführung des ersten Kathodenstrahlröhrenprojektors (CRT) im Jahr 1975 hat Panasonic im Bereich kommerzieller Projektoren und Displays eine breite Palette von Produkten auf den Markt gebracht, die auf einer proprietären Gerätesteuerungstechnologie basieren (Quelle 1). In den letzten 50 Jahren hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt erworben. Mit einem führenden Marktanteil im Bereich Projektoren mit hoher Helligkeit (Quelle 2) hat Panasonic eine starke Position bei visuellen Lösungen erlangt.

Auf der anderen Seite ist in diesem Markt die Bedeutung der Integration von Software zusammen mit fortschrittlicher Hardware gestiegen. Das Wettbewerbsumfeld hat sich durch das Aufkommen anwendungsorientierter Technologien und der Nachfrage nach immersiven Erlebnissen erheblich verändert. Um zukünftig organisches Wachstum und eine weitere Marktexpansion zu erzielen, hält Panasonic es für notwendig, den Betrieb zu stärken und kontinuierliche Investitionen zu tätigen.

Vor diesem Hintergrund sind Panasonic Connect und ORIX zu dem Schluss gekommen, dass weiteres Wachstum durch die Nutzung des technologischen Know-hows und des Kundenstamms von Panasonic Connect sowie der Investitionskraft von ORIX erreicht werden kann. Hinzu kommen die Kompetenz und Erfahrung, die ORIX durch Investitionen in zahlreiche Unternehmen der Branche erworben hat.

ORIX ist ein Unternehmen, das in verschiedenen Finanzdienstleistungen tätig ist und sich für eine mittel- bis langfristige Geschäftstätigkeit einsetzt. Durch diese Kapitalpartnerschaft will man die umfangreiche Erfahrung von ORIX im Bereich Geschäftsinvestitionen nutzen und Strategien für organisches Wachstum verfolgen – zusammen mit kontinuierlichen Investitionen in die technologische Entwicklung der Hardware und Aufbau und Umsetzung strategischer Allianzen auf globaler Ebene.

Über das neue Unternehmen

Im April 2025 wird das neue Unternehmen aus dem Geschäftsbereich Media Entertainment von Panasonic Connect ausgegründet. Darüber hinaus werden aus den Vertriebsfunktionen dieses Geschäftsbereichs Tochtergesellschaften in Nordamerika, Europa, China, Australien, Singapur und anderen Regionen gegründet, die von dem neuen Unternehmen betrieben werden. In Japan wird die Gemba Solutions Company von Panasonic Connect weiterhin den Inlandsvertrieb übernehmen.

Informationen im Überblick

Start der operativen Tätigkeit: Geplant für den 1. April 2025 *Diese Kapitalpartnerschaft soll am 1. April 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich bestimmter Voraussetzungen, wie z. B. der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Kapitalanteile: ORIX Corporation: 80%, Panasonic Connect: 20%

Betriebsbereiche: Projektorgeschäft, Flachbildschirmgeschäft

Hinweis: Als Nachfolgerin wird eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Company, SPC) gegründet, an der ORIX und Panasonic 80 Prozent bzw. 20 Prozent der Anteile halten werden.

Über Strategic Capital Partner: ORIX Corporation

Gegründet: April 1964

Vertreter: Makoto Inoue, Präsident und CEO

Eigenkapital: 3.941.466 Millionen Yen (Stand März 2024, US-GAAP)

Hauptsitz: World Trade Center Building, SOUTH TOWER, 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokio, 105-5135, Japan

Website: https://www.orix.co.jp/grp/en/

Quellen und Anmerkungen:

1: Detaillierte Steuerungstechnologie für Kerngeräte, die kompakte, leichte, lichtstarke und hochwertige Projektoren ermöglichen.

2: Quelle: PMA PMA_2023CYQ2_WorldwidePJCensusRevenues, Verkaufsmenge nur für Pro, ohne D-Cinema, 10.000 lm oder mehr.

3: Wir verhandeln derzeit mit Vertriebsgesellschaften in Übersee, um das neue Unternehmen zu gründen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von hochhellen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays; und Broadcast & ProAV bietet Smart Live Production Lösungen aus einem End-to-End-Portfolio, bestehend aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Roboterlösungen, die für die Live-Event-Erfassung weit verbreitet sind. Sportproduktion, Fernsehen und xR-Studios.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

