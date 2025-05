PANASONIC BRINGT IP65-ZERTIFIZIERTEN MILITÄR-ADAPTER FÜR DAS TOUGHBOOK G2 RUGGED TABLET AUF DEN MARKT

Der anpassbare und kostengünstige TOUGHBOOK G2 Adapter bietet sichere und zuverlässige robuste IP65-Funktionalität in militärischen Umgebungen.

Wiesbaden, 27. Mai 2025 – Als weiteren Schritt in seinem kontinuierlichen Engagement für den Verteidigungssektor bringt Panasonic den ersten IP65-zertifizierten Adapter für das marktführende TOUGHBOOK Tablet G2 mk3 auf den Markt. Der G2 MIL-Adapter wurde vom Panasonic European Services and Solutions Centre in Cardiff, Großbritannien, entwickelt. Er ermöglicht Anwendern im Verteidigungsbereich den nahtlosen Anschluss eines handelsüblichen Tablets (COTS) an eine Reihe von Peripheriegeräten und Zubehörteilen, die in militärischen Umgebungen verwendet werden. Gleichzeitig bleibt die Schutzklasse IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser erhalten.

Militarisierung eines marktführenden robusten COTS Geräts

Das G2 mk3 ist eines der am besten anpassbaren, modularen robusten Tablets auf dem Markt und eines der ersten rugged Tablets mit Windows 11 Pro und Intel Ultra Core Prozessor, das KI-Edge-Verarbeitungsfunktionen bietet. Es verfügt über eine marktführende Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP65 und wurde unabhängig nach den Normen MIL-STD 810H und IEC 60529 getestet.

Normalerweise basieren alle unabhängig geprüften IP-Einstufungen darauf, dass die Standardanschlüsse des G2 und die Ports der Peripheriegeräte geschlossen sind. Sobald diese Anschlüsse verwendet werden, geht der Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub verloren.

Daher nutzt der G2 MIL-Adapter einen MIL-STD Fischer MiniMax-Anschluss™ für Stromversorgung und USB 3.0-Konnektivität. Auf diese Weise wird die volle Funktionalität der Ports und Erweiterungsbereiche des G2 repliziert, ohne die Schutzart IP65 zu beeinträchtigen, wenn die Standard-Ports aufgrund der Beschaffenheit der Umgebung nicht verwendet werden können.

Verbesserte Flexibilität und Funktionalität

Der G2 MIL-Adapter versorgt das Gerät mit Strom und eine USB 3.0-Schnittstelle ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen. Über die USB 3.0-Schnittstelle lassen sich mit Hilfe von kundenspezifischen MIL-STD-Kabeln, einschließlich LAN, eine Vielzahl von Zubehörteilen und Netzwerken anschließen. Andere Verbindungen wie VGA können auf Anfrage entwickelt werden.

Der G2 MIL-Adapter ist auch mit Nett Warrior / NATO STANAG 4695 und 4851-Anschlüssen interoperabel. Dies wird durch die Verwendung eines speziellen Kabels und einer eingebetteten Steuerungssoftware erreicht, wodurch der G2 MIL-Adapter eine verbesserte betriebliche Flexibilität für eine Reihe von Missionsprofilen bietet.

„Der G2 MIL-Adapter ist das Ergebnis wertvollen Feedbacks unserer Partner im Verteidigungsbereich, die eine sichere Lösung mit Schutzart IP65 benötigen. Er ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir ein weit verbreitetes, handelsübliches, robustes Gerät kosteneffizient in eine zuverlässige und maßgeschneiderte Lösung umgewandelt haben. Während es bei vollständig maßgeschneiderten Angeboten bis zu zwei Jahre dauern kann, bis sie in Produktion gehen, können unsere Kunden mit dem G2 MIL-Adapter die Funktionalität des G2 jetzt auch in den härtesten militärischen Umgebungen schnell nutzen“, sagt Patrick Muff, Manager Defence in DACH bei Panasonic TOUGHBOOK.

Der G2 MIL-Adapter wird kontinuierlich weiter verbessert.

Besuchen Sie uns auf der AFCEA 2025

Panasonic TOUGHBOOK präsentiert seine militärischen Komplettlösungen vom 27. bis 28. Mai 2025 auf der 38. AFCEA Fachausstellung 2025 im WCCB Bonn. Am Stand F05 im Foyer von roda computer können Besucherinnen und Besucher unter anderem das TOUGHBOOK Tablet G2 mk3 live erleben.

Weitere Informationen zu TOUGHBOOK Lösungen stehen hier bereit: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic-Gruppe, die heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für weitreichende Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Geräte, B2B-Lösungen und Energie ist, hat am 1. April 2022 auf ein operatives Gesellschaftssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert. Der Konzern meldete für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 51,6 Milliarden Euro (8.458,2 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki will das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Besuchen Sie gerne die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Julia Kohl

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0611-235356

–



https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16

–



https://finkfuchs.de/