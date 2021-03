Panasonic baut Vertrieb für robuste Handhelds in Europa aus

Jarltech unterstützt den TOUGHBOOK Vertrieb auf dem europäischen Festland, während sich CI Distribution auf Großbritannien und Irland konzentriert

Panasonic intensiviert die Zusammenarbeit mit zwei Vertriebspartnern, um das Business für seine robusten Handhelds auf dem europäischen Festland sowie in Großbritannien und Irland auszubauen. Jarltech, einer der größten auf robuste Mobile-Computing Hardware spezialisierten Distributoren in Europa, wird ab sofort Panasonic”s robuste Tablets und Notebooks sowie Android TOUGHBOOK Handhelds ausliefern – an Wiederverkäufer und Systemintegratoren in mehr als 30 europäischen Ländern. Zudem hat Panasonic seine Zusammenarbeit mit dem Spezialisten für robuste Endgeräte CI Distribution in Großbritannien und Irland ausgebaut.

“Panasonic hat einen unübertroffenen Ruf als Anbieter für die ergonomischsten und widerstandsfähigsten Mobile-Computing Endgeräte”, sagt Axel Schmidt, Sales Director bei Jarltech. “Durch die wertvolle Ergänzung unseres Portfolios mit dem wachsenden Angebot an Panasonic”s robusten Handhelds sind unsere Wiederverkäufer und Systemintegratoren in der Lage, ihren Kunden eine komplette Bandbreite an zuverlässigen Mobile IT Lösungen anzubieten.”

Schlank, leicht und ergonomisch gestaltet, um die Produktivität zu verbessern: Die marktführenden robusten Mobilgeräte von Panasonic sind so konstruiert, dass sie auch extremen IT-widrigen Arbeitsbedingungen standhalten und stets mit höchster Zuverlässigkeit Ihre Nutzer unterstützen – etwa im strapazierenden 24-7-Schichteinsatz, im gleißenden Sonnenlicht oder bei Wind und Wetter im Outdooreinsatz. Dank modularer Bauart lassen sie sich bedarfsgerecht als Basis für branchenspezifische und kundenindividuelle Mobile IT Lösungen anpassen. Die Panasonic Geräte sind die idealen IT-Begleiter für mobile Mitarbeiter in Logistik, Fertigung, Einzelhandel und Rettungsdiensten sowie im Technischen Service, bei Versorgern und in der Automobilindustrie.

Mehr Informationen finden Sie unter; https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Mobile Solutions (TOUGHBOOK)

Panasonic Mobile Solutions mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Mit speziell für professionelle Nutzer entwickelten Lösungen basierend auf modular anpassbaren, widerstandsfähigen Notebooks, Tablets und Handhelds unter der Marke TOUGHBOOK trägt die Mobile Solutions Gruppe zur höheren Produktivität der mobilen Arbeit bei. Als europäischer Marktführer hatte Panasonic 2019 einen Umsatzanteil von 45 Prozent am Verkauf robuster, langlebiger Notebooks und Tablets (VDC Research, März 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/

Über Jarltech

Jarltech ist einer der führenden europäischen Spezialdistributoren für POS-Systeme und Auto-ID-Hardware mit einem Umsatz von über 400 Millionen Euro. Die Gruppe beschäftigt 300 Mitarbeiter in 14 Ländern weltweit, die EMEA-Zentrale befindet sich in Usingen, Deutschland (Rhein-Main-Gebiet). Er vertreibt alle führenden Hersteller und setzt seit Jahren Standards im Auto-ID- und POS-Bereich des europäischen Großhandels.

Jarltech verkauft nicht an Endkunden – Partner profitieren von einer professionellen High-End-Distribution mit einer hohen Produktverfügbarkeit direkt ab Lager und einem breiten Spektrum an außergewöhnlichen Serviceleistungen mit echtem Mehrwert.

