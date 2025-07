PANASONIC AUTOMATISIERT PRODUKTIONSLINIE VON HAELVOET MIT G4-SCHWEISSROBOTERSYSTEM

Das Schweißrobotersystem TAWERS G4 von Panasonic bietet die gewünschte Produktionsflexibilität und -genauigkeit für Haelvoet, einem führenden Anbieter von medizinischen Möbeln.

München, DE. 24. Juli 2025 – Panasonic Factory Solutions und sein langjähriger Partner SYN-TIG haben die Produktionslinie des Medizinmöbelherstellers Haelvoet mit dem Schweißrobotersystem TAWERS G4 von Panasonic aufgerüstet. Damit ist es dem Fertigungszulieferer Grovinvest möglich, die Flexibilität und Automatisierung bei der Produktion von medizinischen Spezialgeräten für Kunden in ganz Europa erheblich zu steigern.

Die modernisierte Produktionslinie im Werk von Grovinvest im Norden Rumäniens ermöglicht die nahtlose Herstellung von vier Varianten der medizinischen Bettgestelle von Haelvoet. Im Werk kamen bereits 2009 erstmals frühere Versionen der Roboterzellen von Panasonic zum Einsatz, die 2014 aufgerüstet wurden. TAWERS G4 erkennt automatisch alle erforderlichen Komponenten vor dem Produktionsstart. Es liefert zudem die erforderliche Schweißpräzision und -geschwindigkeit, während es die Anlaufzeit minimiert.

Automatisierung als Schlüssel für eine schnellere Produktion

Das fortschrittliche, integrierte Schweißrobotersystem optimiert das Schweißprozessmanagement in einer einzigen Steuerung für Hochgeschwindigkeits-Lichtbogenschweißen in hoher Qualität. Es zeichnet sich durch erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeiten der Steuerung und eine optimierte Kommunikation zwischen Steuerung und Roboter aus. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen spart das kleinere TAWERS G4 nicht nur Platz, sondern auch Kosten – ohne dass dabei die Zuverlässigkeit beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus vereinfacht der Teach-Pendant-Touchscreen des G4 die Programmierung an der Produktionslinie. Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise Kontaktdüsen, halten länger als bei früheren Modellen. So müssen keine übermäßigen Ersatzteile vorgehalten werden und die Ausfallzeiten bei der Wartung werden minimiert.

Das G4 verfügt außerdem über eine Offline-Programmiersoftware, die einen digitalen Fernzugriff auf Produktions- und Anlagenbetriebsdaten in Echtzeit ermöglicht. Auf diese Weise können die Ingenieure von Grovinvest entweder alle oder nur bestimmte Teile des Schweißprozesses neu programmieren, während der Roboter noch läuft.

Bogdan Pienaru, Managing Engineer des Haelvoet-Auftragnehmers Grovinvest, sagt: „Unabhängig von der Größe der verwendeten Komponenten startet das G4 von Panasonic sofort das erforderliche Fertigungsprogramm und spart so wertvolle Zeit beim Wechsel zwischen den Fertigungsprogrammen. Die Schweißqualität des G4 ist hervorragend; Panasonic setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen Schweißpräzision, Geschwindigkeit und Genauigkeit. Insgesamt fügen sich unsere modernisierte Produktionslinie und der Service von Panasonic und SYN-TIG ideal zusammen.“

Die vollständige Fallstudie finden Sie hier

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

