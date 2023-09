Panasas ernennt Ken Claffey zum CEO und positioniert so das Unternehmen für strategisches Wachstum auf dem HPC- und KI-Storage-Markt

München, Deutschland, 06. September 2023: Panasas®, die Daten-Engine für Innovation, gab heute die Ernennung von Ken Claffey zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt. Dank seiner fundierten Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen High-Performance-Computing (HPC), Cloud und Enterprise-Daten-Storage-Technologien ist das Unternehmen unter der Führung von Ken Claffey bestens aufgestellt, neue Marktchancen zu erschließen. Ken Claffey löst Tom Shea ab, der als Chief Operating Officer weiterhin dem Führungsteam angehören wird.

„Die Entscheidung für Ken Claffey als CEO beruht auf unserer Überzeugung, dass Panasas gut positioniert ist, auf dem Erfolg der letzten Jahre aufzubauen. Das Unternehmen hat auf eine Software-Defined-Architektur umgestellt, seinen Umsatz gesteigert und ist nun bereit für den nächsten Schritt in puncto Wachstum und Skalierung“, so Andre A. Hakkak, CEO, White Oak Global Advisors, LLC.

Ken Claffey verfügt über eine beispielhafte Erfolgsbilanz in Bezug auf visionäre Führung, transformative Veränderungen und ein scharfsinniges Verständnis der gesamten Storage-Branche. Mit diesem Führungswechsel hat WhiteOak Capital auch erhebliche zusätzliche Mittel bereitgestellt, die es Ken Claffey und dem Panasas-Team ermöglichen werden, beträchtliches Geschäftswachstum zu erzielen.

Vor seinem Wechsel zu Panasas war Ken Claffey Senior Vice President und General Manager of Enterprise Business bei Seagate Technology, wo er konsequent einen kundenorientierten Ansatz verfolgte und dabei Umsatzwachstum und betriebliche Effizienz deutlich steigerte. Er konzentriert sich auf die Förderung kollaborativer globaler Teams, kontinuierliche Investitionen in Produktinnovationen und engagiert sich für operative Exzellenz. Dies wird entscheidend dazu beitragen, die Position von Panasas als führendes Unternehmen in der HPC- und KI-Storage-Landschaft zu festigen.

Die Konvergenz von KI und HPC führt zu erheblichen Veränderungen bei allen Elementen der HPC-Infrastruktur, einschließlich der Rolle und der Fähigkeiten von parallel arbeitenden Dateisystemen (Parallel File Systems, PFS). Mark Nossokoff, Research Director bei Hyperion Research, erläutert: „Die Anforderungen moderner KI- und HPC-Workloads, darunter massive Datenanforderungen, hoher Durchsatz, Skalierbarkeit und paralleler Zugriff, bringen herkömmliche parallel arbeitende Dateisysteme an ihre Grenzen. Dateisysteme spielen innerhalb der gesamten HPC-Storage-Architektur eine zentrale Rolle bei der Erfüllung dieser Anforderungen. Mit ihrer Hilfe lassen sich kritische Forschungs- und anspruchsvolle Entwicklungsprojekte, die über diese Systeme abgewickelt werden, zuverlässig und sicher beschleunigen und führen so schneller zu Ergebnissen.“

„Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase meine Tätigkeit bei Panasas aufzunehmen“, so Ken Claffey. „Die einzigartige Panasas-Technologie für Core Parallel File Systems ist von zentraler Bedeutung für das Wachstum von HPC und KI. In diesen Bereichen steigt die Anforderung an Performance, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit – alles Eigenschaften der PanFS-Softwareplattform. Ich bin entschlossen, diese Dynamik zu nutzen, und stehe an der Spitze einer strategischen Agenda, die die Portabilität von Software verbessert sowie die Performance und Umgebungsintegration steigert. All dies wird das Umsatzwachstum fördern. Im Bereich HPC und KI-Storage wird Panasas meiner Meinung nach eine führende Position einnehmen.“

Ken Claffeys Ernennung zum CEO leitet ein neues Kapitel für Panasas ein. Sein strategischer Fokus auf die Förderung von Innovationen, mit der konkrete Kundenvorteile erzielt werden, wird den Wachstumskurs des Unternehmens in den kommenden Jahren bestimmen.

Über Panasas

Das Panasas-Portfolio von Datenlösungen überzeugt durch außergewöhnliche Performance, unbegrenzte Skalierbarkeit und höchste Zuverlässigkeit. Kunden profitieren zudem von günstigen Gesamtbetriebskosten und geringem Verwaltungsaufwand. Die Panasas-Daten-Engine beschleunigt KI- und Hochleistungsanwendungen in der Fertigung, den Biowissenschaften, der Energiebranche, den Medien, dem Finanzdienstsektor und in Behörden. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das parallele PanFS®-Dateisystem, und die ActiveStor® Storage-Lösungen verbinden auf einzigartige Weise höchste Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit mit der Zuverlässigkeit und Einfachheit einer selbstverwalteten, selbstreparierenden Architektur. Mit der Panasas-Daten-Engine lassen sich die weltweit größten Herausforderungen meistern: Bekämpfung von Krankheiten, Konzeption neuer Passagierflugzeuge, Gestaltung atemberaubender visueller Effekte und Einsatz von KI für die Prognose neuer Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.panasas.com Folgen Sie uns auch über LinkedIn.

