palmerhargreaves macht Markus Neckar zum Chief AI Officer

– CAIO-Funktion setzt Fokus auf den Ausbau KI-bezogener Leistungen

– Aktuelles KI-Portfolio umfasst drei Kompetenzbereiche

– Strategisches KI-Framework bereits umfassend im Einsatz

Köln, 17.06.2025 – Die internationale Kommunikationsagentur palmerhargreaves hat mit Markus Neckar ab sofort erstmals einen Chief AI Officer (CAIO). Zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als Executive Creative Director (ECD) und als Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt Neckar die Verantwortung für den weiteren Ausbau des KI-Portfolios der Agentur. In seiner neuen Rolle arbeitet Neckar eng mit Dr. Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Inhaberin von palmerhargreaves, und Martin Rawski, Head of Digital bei palmerhargreaves, zusammen. Gemeinsam wollen sie das Geschäftsfeld rund um KI in Kommunikation und Marketing ausweiten.

Leistungen und Kundenportfolio im Bereich KI stark ausgebaut

Die Position des CAIO ist die logische Konsequenz der positiven Entwicklung KI-bezogener Leistungen in den vergangenen drei Jahren. Aktuell bietet die Agentur Leistungen in den Bereichen „Daten & Systeme“, „Content & Kreativität“ und „Skills & Strategie“ an. „Von der ersten deutschen Kampagne mit KI-generierten Bildern für die Deutsche Telekom IoT im Sommer 2022 bis zum aktuellen Stand unseres breiten KI-Angebots war es ein sehr dynamischer Prozess, der uns allen viel abverlangt hat“, sagt Markus Neckar. „Umso stolzer macht es mich, was wir heute am Markt anbieten können, und wie gut wir die agenturinterne Transformation bereits umgesetzt haben.“

Für die KI-Transformation von Kommunikations- und Marketingabteilungen hat ph ein strategisches Framework entwickelt, das bereits in zahlreichen Beratungs- und Implementierungsprogrammen bei Kunden zum Einsatz kam. Das 3P-Modell (Prepare, Pace, Perform) hilft Unternehmen, ihren individuellen, systematischen KI-Ansatz zu finden und umfasst unter anderem die Definition von Use Cases, die Begleitung bei der Umsetzung von Assistenten und Agenten sowie Upskilling- und Change-Kommunikationsbausteine. Insbesondere die fehlende kommunikative Begleitung und unzureichende Upskillingkonzepte sind häufig noch Ursachen mangelnder Nutzung möglicher Potenziale durch Künstliche Intelligenz.

Mit Data Reputation Management (DRM) und GAIO (Generative AI Optimization) beantwortet palmerhargreaves zudem die Frage, wie sich die Wahrnehmung von Marken, Produkten und Services in Large Language Models (LLMs) steuern lässt. Ein stark wachsendes Zukunftsfeld, da langfristig LLMs immer stärker zu Gatekeepern von Information und Meinung werden.

„Das Bedürfnis der Unternehmen, KI-Potenzial in Kommunikation und Marketing zu identifizieren und zu nutzen, ist riesig und die Unsicherheit noch groß“, sagt Dr. Iris Heilmann. „Darum verfolgen wir zwei Ziele: unser profundes Wissen rund um KI weiterzugeben und andererseits unsere Arbeit effizienter und besser zu machen.“ Um angesichts der rasanten Entwicklungen vollen Fokus darauf zu geben, habe ph die Rolle des CAIO geschaffen. „So wie wir bei der letzten technologischen Revolution den Chief Digital Officer (CDO) kannten, ist auch jetzt bei der mindestens so tiefgreifenden KI-Revolution die Rolle des CAIO diejenige, alle Aktivitäten zu diesem Thema im Unternehmen zu bündeln.“

Über palmerhargreaves

palmerhargreaves ist die Agentur für komplexe Themen und Transformationsaufgaben. Inhabergeführt und international präsent, bündelt sie Strategie-, Kreativ-, Content- und Digitalexpertise unter einem Dach und verbindet diese mit tiefem Branchen-Know-how. Wie keine andere Agentur nutzt palmerhargreaves schon heute alle Möglichkeiten der generativen KI, um die Kommunikation ihrer Kunden noch effizienter und effektiver zu machen. Die Agentur beschäftigt in Deutschland und England 160 Mitarbeitende aus 16 Nationen. Zu den Kunden zählen weltbekannte Marken wie Audi, Bayer, Deutsche Telekom, Ford, Henkel und SAP.

Kontakt

palmerhargreaves

Frank Sanders

Vogelsanger Straße 66

50823 Köln

015259933220



http://www.palmerhargreaves.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.