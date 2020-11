Palladium Rewards: Palladium Hotel Group launcht im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Firmenjubiläum ein neues Treueprogramm für Gäste

Palladium Hotel Group feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit der Einführung von Palladium Rewards. Das neue Treueprogramm unterstützt die Gruppe bei ihrem Engagement, aus Kunden Fans zu machen, und belohnt die Treue von wiederkehrenden Gästen.

Palladium Rewards Mitglieder erhalten Punkte bei jeder Reservierung (auch über Reisebüros oder Reiseveranstalter) in einem der Hotels, Restaurants oder Wellnesscenter der Gruppe. Dabei durchlaufen sie die Stufen Follower, Promoter, Ambassador und, als höchste Stufe, Fan. Mit jedem Treuelevel werden exklusive Vorteile freigeschaltet, wie ein später Check Out, Zimmerupgrades, kostenloses Frühstück und Ermäßigungen auf Buchungen in den Hotels aller Marken der Palladium Hotel Group.

Zur Einführung von Palladium Rewards veranstaltet die Hotelgruppe einen Wettbewerb unter allen Teilnehmenden des Programms. Um den Start von Palladium Rewards zu feiern, vergibt die Gruppe jeweils 250.000 Punkte an die zehn Mitglieder des Programms, die zwischen dem 3. November und dem 1. Dezember 2020 die meisten Freunde durch Empfehlung und Freundschafts-Registrierungen für das Programm gewinnen können. Diese Punkte können zum Beispiel für einen einwöchigen Aufenthalt in einem der Karibikhotels der Palladium Hotel Group eingelöst werden. Selbstverständlich können die Punkte nach Belieben aber auch jederzeit für alle anderen Palladium Rewards-Prämien und zusammen mit weiteren Personen verwendet werden. Darüber hinaus erlangen alle Gewinner direkt Fan-Status und damit die höchste Mitgliedsstufe.

Nicht nur für Übernachtungsgäste

Palladium Rewards geht sogar noch einen Schritt weiter und belohnt auch Gäste, die nicht in den Hotels übernachten, aber dennoch die Services der Gruppe in Anspruch nehmen. Sie können Punkte verdienen und diese eintauschen, indem sie beispielsweise in einem beliebigen Hotelrestaurant das abwechslungsreiche Gastronomieangebot genießen oder bei einer Wellnessbehandlung in einem der Spas oder Wellnesscenter der Gruppe entspannen.

Mit dem neuen Programm möchte die Hotelgruppe ihre Kundenbeziehungen pflegen und stärken und dabei ihren Gästen zeigen, dass sich Loyalität zu den vertrauten Palladium-Marken immer auszahlt. Weiterhin ist es für Palladium Hotel Group essenziell, die Interessen und Vorlieben ihrer Gäste zu kennen, um ihnen einen persönlichen und exklusiven Service bieten zu können. Daher erhalten Gäste mit Palladium Rewards jetzt Punkte, wenn sie ihre Lieblingsleistungen genießen.

Ein zu 100 % digitales Programm

Palladium Rewards ist zu 100 % digital. Innovation und Digitalisierung sind zwei Grundpfeiler der Palladium Hotel Group. Das Unternehmen verfolgt schon seit Jahrzehnten digitale Transformationen und neue Technologien, um seinen Kundenservice ständig zu verbessern. Aus diesem Grund ist das neue Treueprogramm ausschließlich digital und benötigt keine zusätzlichen Karten oder Papierunterlagen.

Kunden können sich für die Teilnahme an Palladium Rewards unter rewards.palladiumhotelgroup.com registrieren. Nach nur ein paar einfachen Schritten können sie die Vorteile des Programms nutzen und bei jeder Reservierung Punkte sammeln.

Palladium Hotel Group passt sich seit mehr als einem halben Jahrhundert den Bedürfnissen Reisender an und definiert das Gasterlebnis immer wieder neu. Auf diese Weise ist es der Hotelgruppe möglich, maßgeschneiderte Aufenthalte und Dienstleitungen in jedem ihrer Hotels und Reiseziele anbieten zu können. Palladium Rewards ist ein weiterer Schritt in Richtung dieser personalisierten Exklusivität, die die Kunden der Gruppe sich wünschen und erwarten.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium-Hotelgruppe zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

