Palladium Hotel Group vom Forbes Travel Guide gewürdigt

Sechs Hotels aus dem Portfolio erhalten Auszeichnungen

Palladium Hotel Group startet das Jahr 2025 mit einer weiteren prestigeträchtigen Auszeichnung: der erneuten Aufnahme in den Forbes Travel Guide. Sechs Hotels der Gruppe wurden in zwei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet: Zwei Hotels der Luxusmarke BLESS Collection Hotels – BLESS Hotel Ibiza und BLESS Hotel Madrid – erhielten zum vierten Mal in Folge die begehrte fünf-Sterne-Bewertung, während drei Häuser der Marke TRS Hotels in Punta Cana, Riviera Maya und Costa Mujeres sowie das The Unexpected Ibiza Hotel die angesehene Auszeichnung „Recommended“ erhielten.

Die diesjährige Auszeichnung ist besonders bedeutsam, da sie mit der Einführung der neuen Luxusmarke der Palladium Hotel Group, The Unexpected Hotels, zusammenfällt. The Unexpected Ibiza Hotel, das in diesem Frühjahr auf Ibiza eröffnet wird, leitet dieses neue Kapitel in der Entwicklung der Gruppe ein und hat sich die Auszeichnung „Recommended“ verdient.

Darüber hinaus haben drei Hotels der Adults-Only All-inclusive-Luxusmarke TRS Hotels, die Auszeichnung „Recommended“ erhalten: TRS Turquesa Hotel in Punta Cana (Dominikanische Republik), TRS Coral Hotel und TRS Yucatan Hotel, beide in Mexiko.

Der Forbes Travel Guide ist der einzige unabhängige globale Ranking-Index für Luxushotels, Restaurants, Spas und Kreuzfahrten. Jedes Jahr werden mehr als 2.000 Einrichtungen in 81 Ländern weltweit anhand objektiver Qualitätsstandards bewertet. Der Forbes Travel Guide berücksichtigt Service, Einrichtungen und das gesamte Gästeerlebnis, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Serviceniveau und der Professionalität des Personals liegt.

„Diese Anerkennung spiegelt unser konsequentes Engagement für Exzellenz in all unseren Hotels wider. Jede einzelne Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben, außergewöhnlichen Service und erstklassige Gastlichkeit zu bieten, die uns in der Branche auszeichnen“, so Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer der Palladium Hotel Group. „Wir fokussieren uns weiterhin darauf, unsere Standards fortlaufend zu verbessern und diese Qualitätsauszeichnung auf weitere Hotels und Marken auszuweiten. Mit der Einführung von The Unexpected Hotels, unserer neuesten Marke, die vom Forbes Travel Guide als ‚Recommended‘ ausgezeichnet wurde, definieren wir Luxus durch Innovation und personalisierte Erlebnisse neu und festigen so unsere Präsenz sowohl in etablierten als auch in neueren Märkten.“

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die sich im Besitz der Grupo Empresas Matutes (GEM) befindet. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels und über 13.000 Zimmer, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien, USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Hard Rock Hotels-Marke unter Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und in Marbella sowie die temporäre Marke 45 Times Hotels. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, sich um ihre Mitarbeitenden zu kümmern und ihren Kunden ein hohes Maß an Qualität bei ihren Produkten und Dienstleistungen zu bieten. www.palladiumhotelgroup.com

Kontakt

Palladium Hotel Group

Media Contact

Avda. Bartolome Rosello 18

07800 Ibiza

0800 000 4657



http://www.palladiumhotelgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.