Palladium Hotel Group startet in die neue Sommersaison 2023

Neues aus Ibiza, Menorca, Sizilien und Marbella

Madrid, 29. März 2023: Palladium Hotel Group gibt den Startschuss zur Eröffnung ihrer saisonalen Hotels in Europa: In den Monaten März und April öffnen die von der Hotelgruppe geführten Häuser auf Ibiza, Menorca, Marbella und Sizilien ihre Pforten mit zahlreichen Neuerungen und einer großen Auswahl an Angeboten für alle Arten von Reisenden.

Nach einer erfolgreichen Sommersaison des vergangenen Jahres mit sehr guten Buchungszahlen und einer äußerst erfreulichen Akzeptanz der neuen Hotels TRS Ibiza und Hard Rock Hotel Marbella, erwartet Palladium eine vielversprechende Osterwoche bei einer Auslastung von rund 80%. Dies bedeutet eine leichte Steigerung der Buchungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einen Anstieg des RevPar (Revenue Per Available Room) um 15 %: eindeutige Anzeichen für eine Erholung der Tourismusindustrie.

Um ihr Qualitätsangebot weiter zu verbessern, hat die Gruppe eine Reihe von Innovationen und Verbesserungen in den von ihren betriebenen Hotels vorangetrieben, darunter mehrere umfassende Renovierungen.

Dies gilt für das Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa an der bekannten Playa d’en Bossa, das einer gründlichen Renovierung unterzogen wurde. Alle 411 Zimmer, der Empfang und mehrere Gemeinschaftsbereiche wurden dabei erneuert. Auch das kultige Ushuaïa Ibiza Beach Hotel wurde renoviert, um seinen Gästen ein noch luxuriöseres Erlebnis zu bieten. Im Hard Rock Hotel Marbella wurden die Renovierungsarbeiten am Gebäude abgeschlossen. So bietet es nun ganzjährig insgesamt 383 Zimmer in den beiden Gebäudekomplexen „Oasis“ und „Nirvana“. Ein „Grand Opening“ des Hotels ist für den Frühling geplant.

Saisonstart – Eröffnungsdaten

Das erste Hotel der Palladium Hotel Group, welches in dieser Saison seine Türen öffnete, war das Hard Rock Hotel Marbella. Es ist seit dem 3. März in Betrieb und wird das ganze Jahr über geöffnet sein. Dem Hotel in Málaga folgen ab 31. März das Grand Palladium White Island Resort & Spa, das Hard Rock Hotel Ibiza, das Palladium Hotel Cala Llonga und das Palladium Hotel Palmyra auf Ibiza sowie das Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Italien.

Das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel wird am 21. April eröffnet, während das Palladium Hotel Menorca, das TRS Ibiza Hotel, das BLESS Hotel Ibiza und das Agroturismo Sa Talaia am 28. April folgen. Als letztes Haus wird das Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa hinzukommen, welches nach Abschluss der Renovierungsarbeiten am 1. Juni wieder für die Gäste öffnen wird.

Die wichtigsten Veränderungen im Jahr 2023

Palladium Hotel Group hat sich der Innovation und der kontinuierlichen Verbesserung ihres Angebotes verschrieben und feiert den Saisonbeginn mit zahlreichen Neuerungen:

Auf Ibiza sticht die Komplettrenovierung des Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa hervor: Sowohl die verschiedenen Gemeinschaftsbereiche als auch die Zimmer bieten zeitgenössischen Luxus durch die Verwendung edler Materialien und Formen, die durch natürliche Farben abgerundet werden.

Das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel feiert in diesem Jahr neben der beeindruckenden Renovierung seiner Gemeinschaftsbereiche einen weiteren wichtigen Meilenstein: den zehnten Jahrestag seines markanten Gebäudes, dem Ushuaïa Tower. Musik, Mode, Stil und Spaß sowie der coole Markencharakter werden im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen.

Im Hard Rock Hotel Ibiza zieht eine revolutionäre KI-Technologie ein: Die Gäste der Sportbar „3rdHalf“ werden zukünftig von einem Roboter-Kellner und einer -Hostess bedient. Darüber hinaus wird es einen neuen Kinderbereich mit Klettermöglichkeiten geben. Das Fitnessstudio des Hotels, Body Rock®, präsentiert sich nun in einem offeneren Raum mit Blick aufs Meer; und für die musikalischen Gäste werden mehrere Konzerte veranstaltet.

Das Luxushotel BLESS Hotel Ibiza ist ein Pionier des „hedonistischen Luxus“ auf der Insel. Kürzlich wurde sein Flaggschiff-Restaurant Etxeko Ibiza by Martín Berasategui mit dem ersten MICHELIN-Stern ausgezeichnet und erhielt bereits zum zweiten Mal in Folge einen Sol Repsol.

An der Costa del Sol eröffnet das Hard Rock Hotel Marbella in Puerto Banús sein Oasis-Gebäude mit neuen luxuriösen Zimmerkategorien: Die geräumigen Rock Suiten bestechen durch ein großes Wohnzimmer mit Schreibtisch, während die Rock Star Suite auf 140 Quadratmetern Wohnfläche ein Ankleidezimmer mit Original Memorabilia® Fanartikeln, wie Schuhe von Celia Cruz und ein Kleid von Shakira, bietet. Außerdem gehören zu den Annehmlichkeiten ein später Check-out (je nach Verfügbarkeit), eine kostenfreie Luxusliege am Pool sowie weitere VIP-Leistungen. Die Gäste kommen auch in den Genuss des neuen Rock Spa® mit einem kompletten Wellness-Parcours, drei Wellness-Suiten und dem exklusiven Behandlungsprogramm „Rhythm and Motion“, das diesen Wellnessbereich zu einem einzigartigen Entspannungserlebnis macht.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 40 Hotels mit ca. 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für dre Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

