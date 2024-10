Palazzina Sports bringt modulare Sport Gyms auf den Markt

Vereins-Fitnessstudio zum Kauf, Leasing oder zur Miete für den eigenen Sportplatz

(Düsseldorf, 02.10.2024) Das Düsseldorfer Unternehmen Palazzina Sports & Building bietet ab sofort Sportvereinen modulare Fitness-Gym-Räume an. Mit den neuen Palazzina Sports Club Gyms haben Tennis-, Fußball-, Basketball- und viele weitere Vereine die Möglichkeit, den Mitgliedern zur Unterstützung der Kernsportart moderne Fitnessräume direkt auf dem eigenen Sportplatz anzubieten. Ein Gebäudeneubau ist nicht notwendig, da Palazzina Sports moderne Fitnessräume mit oder ohne Geräte schlüsselfertig im Modulbau liefert. Die ersten Palazzina Sports Club Gyms-Modelle starten bei 50.000 Euro.

Vereins-Fitness-Räume zur Unterstützung der Kernsportart

Die Palazzina Sports Club Gyms gibt es in zahlreichen Gym-Größen für verschiedene Platzmöglichkeiten. Zusätzlich können Vereine selbst aussuchen, ob sie eher ein voll ausgestattetes modulares Club-Gym für ihren Verein zusammenstellen lassen oder ein leeres Gym bestellen und dies danach mit eventuell vorhandenen Geräten ausstatten. Optional unterstützt Palazzina Sports auch beim Bereitstellen eines Fitness-Trainers, sofern beim Verein Bedarf ist.

Zählreiche Fördermöglichkeiten für den Vereinsfitnessraum

„Es gibt zahlreiche Förderprogramme für Vereine in Deutschland, über die Vereinssportgyms gefördert und finanziert werden können“, so Leon Freiholz, Mitgründer von Palazzina Sports & Building. „Wir unterstützen daher die Vereinsvorstände dabei, die geeigneten Förderprogramme zu finden und die Anträge für den Traum vom eigenen Vereinsgym zu stellen, und bieten zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten wie Kauf, Leasing oder Miete an“, fährt Leon Freiholz zur Unterstützung von Vereinen fort.

Outdoor-Feeling auch in Wintertagen durch Outdoor-Gyms

Die Palazzina Sport Club Gyms bieten den Mitgliedern durch die modulare Verarbeitung mit vielen Glaselementen ein perfektes Outdoor-Feeling bei jeder Jahreszeit. Ein gemeinsames Fitnesstraining im Outdoor-Gym kann das Gemeinschaftsgefühl bei Mannschaften stärken und steigert die Attraktivität der Vereine. Durch die Modularität des Sportcontainer-Gyms ist in vielen Fällen keine Baugenehmigung notwendig und das Gym kann auch bei Veränderung des Sportplatzes versetzt werden.

Sportgyms mit hochwertiger Ausstattung

Palazzina Fitnessstudios bieten die ideale Lösung für hochwertiges Training im Sportverein. Diese Studios zeichnen sich durch ein offenes, helles Design und umfassende Trainingsmöglichkeiten aus. Mit individuell anpassbaren Geräten für Lauf-, Rad-, Ruder- und Krafttraining decken sie alle Bedürfnisse ab.Zusätzliche Bereiche für Stretching, Entspannung und stationäre Übungen runden das Angebot ab. Dank moderner Ausstattung mit Sound, Beleuchtung und einem Full-HD-Smart-TV entsteht ein zukunftsorientierter Trainingsraum, der perfekt auf die Nutzerbedürfnisse zugeschnitten ist.Die Temperaturregulierung erfolgt durch eine Kombination aus Wärmetauscher, Klimaanlage und Isolierung, was das Training sowohl im Winter als auch im Sommer angenehm macht. Die modulare Bauweise der Palazzina Fitnessstudios ermöglicht eine flexible Anpassung der Abmessungen an den jeweiligen Standort.Darüber hinaus bietet Palazzina Sports die Möglichkeit, das Design der Fitnessräume individuell zu gestalten – von der Außenverkleidung bis zum Bodenbelag. So lassen sich die Studios nahtlos in das Gestaltungskonzept jedes Vereins einfügen.

Über Palazzina

Palazzina Sports ist ein in Düsseldorf gegründetes Unternehmen. Es hat sich auf das Design und die Konstruktion von modularen Lösungen für den individuellen Sportmarkt spezialisiert und stellt sich den Herausforderungen einer wachsenden Industrie für sportliche Aktivitäten zuhause und am Arbeitsplatz und in Vereinen. Zu diesem Zweck hat Palazzina Sports mehrere moderne und zukunftsorientierte Konzepte für Trainingsräume geschaffen, die den Bedürfnissen von Einsteigern oder erfahrenen Trainierenden gerecht werden.Angebot für Vereine und Sportvereine:

– voll ausgestattete modulare Club-Gyms für Sportvereine- Sportgeräte, die auf Sportbedürfnisse zugeschnitten sind- Begleitung bis zur schlüsselfertigen Übergabe- Modulares Fitnessstudio, das versetzbar ist- Optional: Trainer für das Vereinsgym- Zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten: Kauf / Leasing / Miete

Benefits für Sportclubs:

– Das moderne Vereinsgym mit optimalen Geräten- Training mit Outdoor-Feeling bei jeder Jahreszeit- Mehr Attraktivität für den Verein- Fitnesssteigerung der Mitglieder für den Kernsport- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls- Zahlreiche Gym-Größen für verschiedene Platzmöglichkeiten- Unterstützung bei der Stellung von Förderanträgen

Palazzina Sports ist ein in Düsseldorf gegründetes Unternehmen und bietet maßgeschneiderte, innovative Sportlösungen für Home- und Corporate Gyms mit höchster Perfektion. Wir ermöglichen es Menschen, durch sportliche Aktivitäten zuhause, im Urlaub und auf Arbeit ihre Fitness und ihr Lebensgefühl täglich zu steigern. Palazzina ist auf die Planung und den Bau von modularen Strukturen für den Indoor- und Outdoor-Sportmarkt spezialisiert.

Firmenkontakt

Palazzina Sports & Building GmbH

Leon Freiholz

Marc-Chagall-Str. 2

40477 Düsseldorf

+49 211-94250820

+49 211-94250829



https://www.palazzina-sports.com

Pressekontakt

mediadefine GmbH

Rüdiger van Hal

Marc-Chagall-Str. 2

40477 Düsseldorf

+49 211-78176650

+49 211-78176699



https://www.mediadefine.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.