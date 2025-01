Palazzina Sports bringt modulare Fitnessstudios für Unternehmen auf den Markt

Das Düsseldorfer Unternehmen Palazzina Sports & Building präsentiert seine neuartigen Fitnesslösungen für Unternehmen.

(Düsseldorf, 23.01.2025) Das Düsseldorfer Unternehmen Palazzina Sports & Building präsentiert seine neuartigen Fitnesslösungen für Unternehmen. Mit den neuen Palazzina Business Gyms können Firmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, direkt am Arbeitsplatz sportlich aktiv zu werden. Die Fitnessräume werden schlüsselfertig mit oder ohne Geräte zum Aufstellen auf dem Betriebsgelände geliefert, ohne dass ein Neubau erforderlich ist. Die Fitnesslösungen werden ab netto 1.000 EUR im Leasing oder zum Kauf ab 55.000 EUR angeboten.

Innovative & modulare Fitnessräume

Die Palazzina Fitnessstudios bieten eine erstklassige Lösung für hochwertiges Training am Arbeitsplatz. Mit ihrem offenen, hellen Design und vielseitigen Trainingsmöglichkeiten decken sie alle Bedürfnisse ab. Individuell anpassbare Geräte für Lauf-, Rad-, Ruder- und Krafttraining sowie separate Bereiche für Stretching und Entspannung runden das Angebot ab.

Dank moderner Ausstattung mit Sound, Beleuchtung und einem Full-HD Smart TV entsteht ein zukunftsorientierter Trainingsraum, der auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist. Eine effektive Temperaturregulierung sorgt für angenehme Trainingsbedingungen, egal ob im Winter oder Sommer. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Anpassung der Studios an den jeweiligen Standort, wodurch oft keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Fitnessräume können somit auf nahezu jedem Firmengelände integriert werden.

Unternehmens-Gyms mit Vorteilen für Arbeitgeber

„Die Palazzina Business Gyms fördern aktiv die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter und steigern die Attraktivität des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt. Gemeinsame sportliche Aktivitäten am Arbeitsplatz stärken das Gemeinschaftsgefühl, reduzieren Krankheitsausfälle und erhöhen die Produktivität“, so Geschäftsführer Leon Freiholz über die positiven Effekte eines Unternehmens-Fitnessstudios.

Vorteile für die Arbeitnehmer

Sport hilft Arbeitnehmern, Stress abzubauen und die Konzentration zu steigern. Zudem tragen unsere Palazzina Business Gyms zur Prävention von Rückenschmerzen bei und stärken relevante Muskelgruppen. Dies wirkt vorbeugend Muskelverletzungen am Arbeitsplatz entgegen. Unsere Fitnessstudios ermöglichen es den Mitarbeitern, Sport direkt am Arbeitsplatz zu treiben, wodurch lange Wege zum Fitnessstudio wegfallen.

Das Palazzina Konzept

Darüber hinaus bietet Palazzina Sports die Möglichkeit, das Design der Fitnessräume individuell zu gestalten – von der Außenverkleidung bis zum Bodenbelag, sodass sich die Studios nahtlos in das Gesamtkonzept jedes Unternehmens einfügen.

Über Palazzina

Palazzina Sports & Building GmbH, in Düsseldorf gegründet, hat sich auf das Design und die Konstruktion modularer Lösungen für den individuellen Sportmarkt spezialisiert. Das Unternehmen begegnet den Herausforderungen einer wachsenden Industrie für sportliche Aktivitäten zu Hause, am Arbeitsplatz und in Vereinen. Palazzina hat mehrere moderne, zukunftsorientierte Konzepte für Trainingsräume entwickelt, die den Bedürfnissen von Einsteigern und erfahrenen Trainierenden gerecht werden.

Palazzina Sports ist ein in Düsseldorf gegründetes Unternehmen und bietet maßgeschneiderte, innovative Sportlösungen für Home- und Corporate Gyms mit höchster Perfektion. Wir ermöglichen es Menschen, durch sportliche Aktivitäten zuhause, im Urlaub und auf Arbeit ihre Fitness und ihr Lebensgefühl täglich zu steigern. Palazzina ist auf die Planung und den Bau von modularen Strukturen für den Indoor- und Outdoor-Sportmarkt spezialisiert.

