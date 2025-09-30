Palazzina Building bringt modulare Gebäude auf den Markt

Das Düsseldorfer Unternehmen Palazzina Sports & Building startet mit innovativen modularen Baulösungen in die Märkte Deutschland und Europa…

Düsseldorf, 29. September 2025 – Das Düsseldorfer Unternehmen Palazzina Sports & Building startet mit innovativen modularen Baulösungen in die Märkte Deutschland und Europa. Zum Portfolio gehören unter anderem Lösungen für Sanitärbereiche, Kindergärten, Tiny Houses und Wohnungen, Fitnessstudios, Verkaufsmodule, Büroräume sowie Wellnessbereiche. Die Systeme sind auf moderne Anforderungen zugeschnitten und vereinen Nachhaltigkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und kurze Realisierungszeiten.

„Mit Palazzina Building möchten wir Gebäude schaffen, die nicht nur schnell umgesetzt, sondern auch langfristig nutzbar sind. Unser Ziel ist es, praxisnahe Antworten auf akute Raumbedarfe zu liefern und dabei höchste Bauqualität sicherzustellen“, erklärt Geschäftsführer Leon Freiholz.

Rundum-Service für Bauherren

Palazzina Building bietet Kunden eine komplette Prozessbegleitung – von der Konzeption über die Unterstützung bei Planungen und Genehmigungen bis hin zur Fertigung der Module, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. „Damit bieten wir einen durchgängigen Ansatz, der Bauherren organisatorisch und technisch entlastet“, so Geschäftsführer und Planer Leon Freiholz.

Vorteile des modularen Bauens

Modulares Bauen bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Bauweisen: deutlich verkürzte Bauzeiten, flexible Anpassungen an wechselnde Anforderungen sowie ressourcenschonende Umsetzung. Besonders in den Bereichen Bildung und Wohnen lassen sich steigende Bedarfe so effizient decken. „Wir sehen in modularen Konzepten eine zukunftsweisende Antwort auf Herausforderungen wie Kostendruck und nachhaltiges Bauen“, betont Freiholz. „So haben wir beispielsweise innerhalb eines Tages ein komplettes Fitnessstudio für einen Kunden errichtet.“

Neue Website rund um das modulare Bauen

Begleitend zum Markteintritt präsentiert Palazzina Building seine neue Website: www.palazzina-building.com. Dort finden Interessierte umfassende Informationen zu den Lösungen und Einsatzbereichen des Unternehmens. Ein neues Unternehmensvideo bietet zudem visuelle Einblicke und Inspiration.

Über Palazzina Sports & Building

Palazzina Sports & Building entwickelt und liefert maßgeschneiderte modulare Gebäudelösungen für Wohn-, Geschäfts- und Unternehmenszwecke. Von Heimbüros und Gartenzimmern bis hin zu kompletten Gewerbeeinheiten verbindet das Unternehmen modernes Design mit hochwertiger Konstruktion, um flexible, langlebige und effiziente Räume zu schaffen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Planung, Organisation, Lieferung und Montage umfasst, versteht sich Palazzina als verlässlicher Partner für nachhaltige, flexible und moderne Baukonzepte in den Bereichen Sanitär, Kindergarten, Wohnen, Fitness, Verkauf, Büro und Wellness.

Bei Palazzina Building entwerfen und liefern wir innovative, maßgeschneiderte modulare Gebäudelösungen für Wohn-, Geschäfts- und Unternehmenszwecke. Von Heimbüros und Gartenzimmern bis hin zu vollwertigen Gewerbeeinheiten kombinieren wir modernes Design mit hochwertiger Konstruktion, um flexible, langlebige und effiziente Räume zu schaffen.

Firmenkontakt

Palazzina Sports & Building GmbH

Leon Freiholz

Marc-Chagall-Straße 2

40477 Düsseldorf

+49 211-94250820



https://www.palazzina-building.com/

Pressekontakt

Palazzina Building

Leon Freiholz

Marc-Chagall-Straße 2

40477 Düsseldorf

+49 211-94250820



https://www.palazzina-building.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.