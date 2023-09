Paessler AG gibt Übernahme des Schweizer Technologieunternehmens ITPS AG bekannt

„Dies verdeutlicht unser Engagement, stets an der Spitze technologischer Entwicklungen zu stehen.“

Nürnberg, 28. September 2023 – Paessler AG, führender Anbieter von IT-, OT- und IoT-Monitoring-Lösungen aus Nürnberg, verkündet die erfolgreiche Akquisition der ITPS Group, mit Niederlassungen in der Schweiz, Tschechien, Rumänien sowie Geschäftsaktivitäten in Indien. Diese strategische Entwicklung erfolgt im Vorfeld der IT-SA 2023 und markiert einen weiteren Schritt in Paesslers Ambition, seinen Kunden ein diversifiziertes Angebot an individuellen Features für jede Infrastruktur und Monitoring-Zielsetzung zu bieten.

ITPS, bekannt durch den Vertrieb seiner Softwareprodukte unter dem Markennamen CORP-IT, hat sich in der IT-Branche durch innovative Lösungen etabliert. Mit Sitz in Frauenfeld, Schweiz, wurde das Unternehmen von Thomas Wächter, einem Unternehmer mit deutschen Wurzeln aus Baden, gegründet. Vor dieser strategischen Entwicklung war ITPS bereits viele Jahre ein geschätzter Paessler Alliance Partner & Paessler Gold Partner.

Drei der zentralen Produkte von ITPS, die nun unter dem Dach von Paessler unter neuen Namen weiterentwickelt und vertrieben werden, sind:

-PRTG SLA Reporter: Verbesserte Berichtsfunktionen für Service Level Agreements (SLA), basierend auf historischen Status-Daten zeichnet diese Erweiterung für PRTG aus. Kunden profitieren von der Erstellung granularer SLA-Berichte, die Uptime/Downtime-Werte sowie tiefere Ursachen für Ausfälle aufzeigen können. Die Daten werden in einer MS SQL-Datenbank gespeichert, was die Integration mit Drittanbieter-Tools erleichtert. Stakeholder können einfach und effizient über die SLA-Konformität informiert werden. Damit ist PRTG SLA Reporter das ideale Tool, um die nativen Berichtsfunktionen in PRTG zu erweitern oder spezielle Anforderungen an SLA-Berichte zu erfüllen.

-PRTG Data Exporter: Diese Erweiterung ist eine Desktop-Anwendung, die es ermöglicht, noch besser mit metrischen Überwachungsdaten aus PRTG zu arbeiten und diese in ein Datenbankmanagement-System zu integrieren. Kunden können Daten aus mehreren PRTG Servern in einer Datenbank kombinieren und diese Daten ohne API direkt über die Datenbank für externe Tools zugänglich machen. Die Anwendung unterstützt MS SQL und MySQL und ermöglicht die Integration mit Tools wie Microsoft Power BI oder Grafana. Somit ist PRTG Data Exporter die ideale Ergänzung für alle Nutzer, die ihre eigenen Analyse-Tools anbinden möchten, oder denen es wichtig ist, mit eigenen Reporting-Tools maßgeschneiderte Berichte zu erzeugen.

-PRTG Database Observer: Diese Produkterweiterung ergänzt die Datenbanküberwachungsfähigkeiten von PRTG um neue Datenbanktypen, wie etwa SAP HANA und IBM DB2. Sie ermöglicht eine detaillierte Überwachung weiterer relationaler Datenbanksysteme und bietet vordefinierte SQL-Abfragen von Datenbankexperten. Nutzer können Abfragen einfach verwalten und in einer speziellen Windows-Anwendung testen. Die Überwachung kritischer Datenbank-Metriken hilft dabei, eine stets optimale Performance und Benutzererfahrung zu gewährleisten. PRTG Database Observer ist das ideale Tool, um die Werte im Auge zu behalten, die für geschäftsrelevante Prozesse entscheidend sind.

„Unsere Zusammenarbeit mit Paessler war stets von gegenseitigem Vertrauen und Innovation geprägt“, sagt Thomas Wächter, Gründer der ITPS AG. „Mit dieser Akquisition blicken wir zuversichtlich in eine Zukunft, in der wir unseren Kunden gemeinsam noch größeren Mehrwert bieten können. Es ist ein bedeutender Schritt, der die Stärken beider Unternehmen vereint und unsere Vision für die Zukunft des Monitorings konkretisiert.“

Ab dem vierten Quartal 2023 werden die Produkte von ITPS unter der Paessler-Marke vertrieben, was das Produktportfolio von Paessler an IT-, OT- und IoT-Monitoring-Lösungen weiter diversifiziert.

„Durch die Integration der fortschrittlichen Produkterweiterungen und innovativen Technologien von ITPS in unser direktes Produktportfolio können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Netzwerküberwachungslösung bieten“, verkündet Helmut Binder, CEO der Paessler AG. „Dieser Schritt verdeutlicht unser Engagement, stets an der Spitze technologischer Entwicklungen zu stehen und den Mehrwert für unsere Kunden kontinuierlich zu erhöhen.“

Im Rahmen der IT-SA 2023 wird Paessler exklusive Interviews zu dieser Akquisition in Halle 7, Stand 7-537 anbieten. Interessierte Medienvertreter sind eingeladen, sich für weitere Informationen und Interviewanfragen an die untenstehenden Pressekontakte zu wenden.

Das Bildmaterial zur Presseinformation können Sie hier herunterladen: https://www.dropbox.com/scl/fo/u9yjl768jfdsrwpiervg8/h?rlkey=dgrycs6s9mjgubrk0gpcn0lpi&dl=0

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

Firmenkontakt

Paessler AG

Maximilian Bauer

Thurn-und-Taxis-Str. 14

90411 Nürnberg

+49 (0)911 93775-0



https://www.paessler.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com