Paessler AG ernennt Manuela Roth zur Global Channel & Key Account Managerin

Verstärkung und fokussierter Ausbau des Channel-Geschäfts

Nürnberg, Deutschland, 23. März 2023 – Paessler AG verstärkt sein Channel-Team mit Manuela Roth als neue Global Channel & Key Account Managerin.

Auch in diesem Jahr setzt Paessler auf eine enge Zusammenarbeit mit strategischen Partnern und fokussiert weiter seine Channel-Arbeit. Damit seine Kunden jederzeit von den besten Monitoring-Ergebnissen profitieren, arbeitet das Unternehmen an mehreren Produkterweiterungen, die noch 2023 auf den Markt kommen werden. Eine der geplanten Erweiterungen bezieht sich auf die OPC Unified Architecture und zielt darauf ab, ein ganzheitliches, zentral zu verwaltendes Monitoring von IT und OT zu ermöglichen.

Manuela Roth verfügt über langjährige Erfahrung aus internationalen Managementpositionen für verschiedene globale Unternehmen wie RS Group, Bechtle und Insight und arbeitete erfolgreich mit großen internationalen Partnern. Sie wird Paesslers Wachstumskurs begleiten und strategische Beziehungen zu den Channel-Partnern sowie zu überregionalen Kunden weiter aufbauen. Manuela Roths Expertise und ihre einschlägige Erfahrung werden im Unternehmen dazu beitragen, neue Ziele zu erreichen sowie das Channel- und das internationale Großkundengeschäft auszubauen.

„Ich freue mich sehr, dass Manuela unser Team verstärken wird“, sagt Helmut Binder, CEO von Paessler. „Manuelas Expertise und ihre ganzheitliche Sicht auf das Channel-Geschäft werden für unser Unternehmen und unsere Kunden von großem Wert sein. Wir arbeiten beständig an der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und unterstützen unsere Vertriebspartner durch ausgewählte Partnerprogramme. Dabei arbeiten wir sehr eng und vertrauensvoll mit all unseren Partnern zusammen und werden dies auch in Zukunft weiter fokussieren.“

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Key Account Management, Business Development und Global Channel Management wird Manuela Roth eine wichtige Rolle beim Wachstum des Channel-Geschäfts für Paessler PRTG einnehmen. Auch bei den für 2023 geplanten spezifischen Lösungen für industrielle Umgebungen (IIoT) wird sie maßgeblich beteiligt sein.

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem großartigen Paessler-Team und darauf, zum Wachstum unseres Channel-Geschäfts beizutragen“, sagt Manuela Roth. „Unsere Partner sind Global Player, wir besitzen einen internationalen Kundenstamm und Paessler hat als innovatives Softwareunternehmen über die Jahre ein globales Vertriebsnetz aufgebaut. Das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, um unsere nächsten Ziele zu erreichen und den weiteren Erfolg des Unternehmens voranzutreiben.“

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

