Pädia führt BellyBiom als Nachfolgeprodukt von BiGaia ein

Neues Probiotikum kombiniert zwei bewährte Bakterienkulturen mit verbesserter Anwenderfreundlichkeit

Heppenheim, 27. November 2025 – Pädia, Spezialist für die Kindergesundheit, bringt mit BellyBiom ein neues Probiotikum für Kinder ab Geburt auf den Markt. Das neue Präparat vereint erstmals die bewährten Milchsäurebakterien Lactobacillus reuteri und Lactobacillus rhamnosus und entstand auf Basis langjähriger Erfahrung sowie Rückmeldungen aus medizinischen Fachkreisen.

Die Entwicklung des eigenen Probiotikums wurde erst möglich, nachdem der schwedische Hersteller BioGaia die mehr als zehnjährige Vertriebspartnerschaft zum Jahresende beendet hat. Er wird künftig selbst den Vertrieb in Deutschland und Österreich übernehmen. Um weiterhin eine zuverlässige Marktversorgung zu gewährleisten, sind die BiGaia Tropfen im bewährten Pädia-Design bis zum 30. Juni 2026 über den pharmazeutischen Großhandel von Pädia beziehbar.

Unterschiedliche Vertriebsphilosophien führten zur Trennung

Während BioGaia zunehmend auf E-Commerce-Kanäle wie Amazon setzen möchte, bleibt Pädia dem Apothekenvertrieb treu. „Die stationäre Apotheke ist und bleibt für uns ein zentraler Pfeiler im Gesundheitswesen. Die persönliche Beratung durch pharmazeutisches Fachpersonal bietet einen Mehrwert, den kein Online-Shop ersetzen kann“, betont Dr. Markus Rudolph, Geschäftsführer von Pädia. „Gerade bei Produkten für unsere kleinsten Patienten ist die fachkundige Beratung unverzichtbar.“

BellyBiom als Weiterentwicklung vereint zwei bewährte Milchsäurebakterien

Pädia konnte diese Veränderung nutzen, um ein maßgeschneidertes Produkt zu entwickeln, was als reiner Vertriebspartner bisher nicht möglich war. „Mit BellyBiom haben wir die Erkenntnisse aus einem Jahrzehnt Probiotika-Expertise in ein eigenes Produkt umgesetzt“, erklärt Dr. Rudolph. „Das Ergebnis ist ein wissenschaftlich fundiertes Präparat mit den beiden bewährten Keimen Lactobacillus reuteri und Lactobacillus rhamnosus für Säuglinge und Kinder.“

Ein besonderer Fokus lag auf der Anwenderfreundlichkeit: Die innovative Dosierpipette ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung. Nur fünf Tropfen täglich liefern die effektive Dosis von 250 Millionen koloniebildenden Einheiten und unterstützen so die kindliche Darmflora optimal von Geburt an.

BellyBiom ist ab Dezember 2025 exklusiv in Apotheken erhältlich.

Über Pädia

Die Pädia GmbH ist auf Produkte für die Kindergesundheit spezialisiert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Kinderheilkunde entwickelt und vertreibt das Unternehmen hochwertige und sichere Präparate, die den besonderen Bedürfnissen der jüngsten Patienten entsprechen. Das Unternehmen mit Sitz in Heppenheim ist eine 100%ige Tochter der InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH.

