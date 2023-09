Pack4Food24 – viel mehr als nur ein Onlineshop für Gastronomiebedarf

Pack4Food24 ist das B2B Produkt- Bestell- und Informationsportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, und bieten seinen Kunden Zugang zu weitreichenden Lösungen und Dienstleistungen.

Die Vorteile von Onlineshops hat wohl so gut wie jeder im Privaten bereits kennengelernt, und auch im geschäftlichem Umfeld werden sogenannte B2B Onlineshops immer beliebter. Es ist natürlich praktisch, dass man an 24 Stunden täglich, 7 Tage in der Woche seinen Unternehmensbedarf bestellen kann, und nicht auf Öffnungszeiten seiner Fachhändler angewiesen ist. So ist es kaum verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen auf den Onlinehandel setzen, oder auch zahlreiche neue Startups aus dem Boden geschossen sind.

Dies betrifft natürlich auch den Bereich der Gastronomie, Hotellerie und des Lebensmittelhandels. Gerade Gastronomen, aber natürlich auch Bäcker, Metzger, usw. arbeiten meist sehr zeitversetzt zu Handelsunternehmen, und in den Onlineportalen kann man problemlos auch zu nachtschlafener Zeit oder am Wochenende bestellen. Dennoch haben gerade Unternehmen meist Problemstellungen und Aufgaben, welche oftmals nicht so einfach mit ein paar Klicks zu lösen sind. Hier kommen reine Onlineshops ohne breites Serviceangebot oftmals an ihre Grenzen.

Hier setzt zum Beispiel das B2B Portal Pack4Food24.de an. Geschaffen von einem mitteldeutschen Großhandelsunternehmen für Einwegverpackungen und Gastronomiebedarf, der Pro DP Verpackungen, ging Pack4Food24 im Jahr 2019 in die leistungsstarke Ragaller Gruppe Deutschland über. Pack4Food24 ist dabei weit mehr als nur ein Onlineshop für Gastronomiebedarf.

Natürlich haben die Kunden aus Gastronomie, Streetfood, Imbiss, Hotellerie, Einzelhandel, usw. in erster Linie die Möglichkeit, sich über das breite Angebot an Verpackungen, Einweglösungen und Serviceprodukten zu informieren, und diese auch schnell und einfach zu bestellen. Neben der Möglichkeit der Onlinebestellung kann aber auch per Email oder Telefon geordert werden. Ein kompetentes Team steht zu den Servicezeiten auch bereit, um Fragen zu beantworten und aufkommende Probleme zu lösen. Auch zusätzliche Angebote, wie z.B. das individuelle Bedrucken eingesetzter Verpackungen, Servietten, Tragetaschen, etc. können im direkten Gespräch konstruktiv besprochen und genutzt werden.

Zusammenfassend lässt sich wohl am besten sagen, dass es dem Team von Pack4Food24 gelungen ist, die Vorteile eines Onlineshops mit den Leistungen eines stationären Großhandels zu verschmelzen.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Pro DP Verpackungen. Auf www.pack4food24.de kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Pro DP Verpackungen ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Gastronomie, Hotel & Handel

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602 / 2289000

036602 / 289005



https://www.pack4food24.de

Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Über der Dingelstelle 3

39171 Langenweddingen

089/45125162



http://www.ragaller.com.de

