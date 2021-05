Pack4Food24 unterstützt die Außengastronomie beim Neustart

Mit sinkenden Inzidenzzahlen steigt auch in der Gastronomie die Hoffnung auf Lockerungen, gerade in Form der umfänglichen Öffnung der Außengastronomie.

Hinter der Gastronomie liegt definitiv die härteste Zeit der letzten 50 Jahre. Zahlreiche Restaurants, Imbissbetriebe, Caterer, Eventagenturen, etc. waren von den weitflächigen Schließungen und Einschränkungen betroffen, und nur ein Bruchteil der Unternehmen konnte Umsatzverluste durch den Außerhaus- und To-Go-Verkauf, bzw. den Lieferdienst ausgleichen.

Mit den sinkenden Inzidenzzahlen und damit verbundenen Lockerungen kommt nun auch verstärkt die Hoffnung auf, dass es auch in der Gastronomie wieder aufwärts gehen kann. Gerade für das bevorstehende Sommergeschäft stellt die Öffnung der Außengastronomie die größte Chance für einen Neustart dar, und auch in der Pandemie ist dieser Schritt ein Kalkulierbarer.

Für die Gastronomen bedeutet das aber auch ein Umdenken, und auch die Partner und Anbieter rund um den Gastronomiebedarf sind gefragt, wenn es darum geht die Verpackungslösungen für das Takeaway- und Liefergeschäft durch Tischprodukte, Dekorationen und auch Hygieneartikel zu ersetzen.

Natürlich ist das für Spezialisten wie Pack4Food24, dem B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, kein Problem, und längst hat man das vielseitige Sortiment rund um Servietten, Serviettentaschen, Bestecktaschen, Kerzen, aber auch Hygienelösungen wie Handtuchpapiere, Putzrollen wieder aktiviert und für den erwarteten Bedarf disponiert. Damit steht man seinen Kunden auch nach den härtesten Zeiten der Krise zur Seite, um auch zukünftig ein erfolgreiches Geschäft an, mit und für den Kunden sicherzustellen.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

