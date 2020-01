Pack4Food24 setzt auf nachhaltige Kaffeebecher im Coffee to go Bereich

In seinem Sortiment bietet der B2B Verpackungsprofi eine immer größere Auswahl an biologisch abbaubaren Coffee to go Bechern

Der Kaffee zum mitnehmen ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr weg zu denken, und egal ob an der Tankstelle, im Bahnhofskiosk, Fastfood Restaurant oder auch dem typischen Coffeeshop, die Kaffeespezialität to go ist einfach flexibel, praktisch und zeitsparend.

Auch wenn unter gewissen Umständen, z.B. in Innenstadtlagen, auch eine parallele Mehrweg- und Pfandlösung realisierbar wäre, setzen die meisten Kaffeeanbieter aus hygienischen, praxisnahen und kostentechnischen Gründen weiterhin auf den klassischen Coffee to go Becher aus Papier.

Dennoch darf man die damit einhergehende Abfall- und Entsorgungsproblematik natürlich nicht außer Acht lassen, und so arbeitet die Verpackungsbranche stetig an Innovationen, die das Geschäft mit dem Kaffee zum mitnehmen auch mit Einwegbechern deutlich umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten.

Im Sortiment des B2B Onlineportals Pack4Food24, einem Projekt des ReHoGa Spezialisten Ragaller Gastronomiebedarf aus Langenweddingen bei Magdeburg, lassen sich die Entwicklungen im Coffee to go Sektor gut wiederfinden. Längst findet man eine immer größere Auswahl an Bio Kaffeebechern, bei denen z.B. die herkömmliche Kunststoffbeschichtung durch eine pflanzenbasierte PLA Beschichtung ersetzt, bzw. durch Materialeigenschaften des Bechers sogar ganz überflüssig gemacht wurde, oder statt Papier schneller nachwachsende Materialien wie Bambus oder auch Zuckerrohr, bzw. Bagasse verwendet werden. Auch die Coffee to go Deckel können natürlich plastikfrei produziert werden, und so findet man bei Pack4Food24.de passende Varianten aus PLA, Zuckerrohr oder auch Papier.

Grundsätzlich bieten die Bio Coffee to go Becher die gleichen Möglichkeiten wie die ursprünglichen Kaffeebecher, sind also ebenfalls als einwandiger, doppelwandiger oder Premium Riffelbecher erhältlich, und natürlich auch individuell mit Logo oder Wunschdesign bedruckbar.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

