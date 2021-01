Pack4Food24 – Auch in Krisenzeiten immer an der Seite seiner Kunden

Das B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH sorgt auch in Lockdown Zeiten für die zuverlässige Belieferung von Gastronomen, Lebensmittelhändlern und Gewerbebetrieben.

Es steht außer Frage, dass wir aktuell in einer sehr schwierigen Zeit Leben. Neben den gesundheitlichen Aspekten muss man hier aber gerade auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie im Auge behalten, und besonders die Gastronomen und Einzelhändler haben ökonomisch die schwerste Last zu tragen.

In Zeiten geschlossener Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, usw., retten sich gerade in der Gastronomie, dem Imbissgeschäft und Lebensmitteleinzelhandel zahlreiche Unternehmen in den noch erlaubten Bereich des Takeaway/Mitnahme Geschäfts und Lieferdienstes. Dies führt natürlich auch zu einem enormen Bedarf bei den Zulieferern und Herstellern, welche nun gefordert sind, die schwer gebeutelten Gewerbetreibenden nach besten Möglichkeiten zu unterstützen.

Zu diesen Lieferanten zählt auch der B2B Profi für Serviceverpackungen, Einweglösungen und Hygieneartikel, Pack4Food24. Der Großhandelsspezialist mit breiter Onlineausrichtung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas ist Teil der Ragaller Gruppe Deutschland, einem Verbund aus Spezialisten rund um den täglichen, professionellen Bedarf in Gastronomie, Hotel, Imbiss, Einzelhandel, Catering, etc..

Seit Beginn der ersten Einschränkungen arbeitet die Gruppe rund um Pack4Food24 an der Sicherstellung von Lieferketten, Bezugswegen und Verfügbarkeiten, um den Kunden im besten Umfang den Rettungsanker des Außerhaus- und Liefergeschäfts zu sichern. Gerade im Bereich der Serviceverpackungen, aber auch bei speziellen Hygienelösungen war das auf Grund der enormen Nachfrage, und das bei immer wieder begrenzten Produktionskapazitäten nicht immer einfach. Aber egal ob Restaurant, Foodtruck, Fleischer, Bäcker, Lieferservice, Caterer, Einzelhändler, etc., das Team von Pack4Food24.de wird immer versuchen ihnen bestmöglich beizustehen, so lange die Krise auch noch dauern möge.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

