Pacific International Lines (PIL) wählt Ivalua für weitere Digitalisierung und Optimierung seiner Beschaffung

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gab bekannt, dass Pacific International Lines (PIL), eine der weltweit führenden Containerschifffahrtslinien, sich für die Source-to-Contract-Lösung (S2C) von Ivalua entschieden hat. Das Unternehmen will mit diesem Schritt die Digitalisierung seiner Beschaffungsprozesse zukunftssicher gestalten und erweitern. Der strategische Implementierungspartner ist Deloitte.

PIL wurde 1967 in Singapur gegründet und ist die größte einheimische Reederei in Südostasien. Sie betreibt eine Flotte von rund 100 Containerschiffen mit einer Ladekapazität von über 400.000 TEU (Zwanzig-Fuß-Standardcontainer). Das Unternehmen bedient Kunden in über 90 Ländern und 500 Standorten und ist in Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Ozeanien stark vertreten.

Ivalua unterstützt PIL bei drei strategischen Zielen:

– Automatisierung vorantreiben: Ivalua ermöglicht es PIL, S2C-Prozesse in drei interne Systeme zu integrieren und die Automatisierung zu verbessern.

– Compliance stärken: Sicherstellung der Vertragseinhaltung durch standardisierte Checklisten und einer robusten Messung von Lieferantenrisiken und -leistungen.

– Operative Effizienz steigern: Einführung eines harmonisierten Ansatzes über mehrere Regionen hinweg und Einrichtung einer einzigen Quelle für Lieferanten- und Vertragsdaten zur Optimierung von Beschaffungsentscheidungen.

* Entscheidende Faktoren für Wahl von Ivalua: Robustheit und Anpassungsfähigkeit *

Die Entscheidung für Ivalua fiel aufgrund der robusten Source-to-Contract-Funktionen in den Bereichen Lieferantenbeziehungs- und Leistungsmanagement (SRPM), Beschaffung und Vertragsmanagement. Der starke Fokus auf Innovation und Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Möglichkeit, die Plattform an die individuellen Geschäftsanforderungen von PIL anzupassen, waren entscheidende Faktoren bei der Auswahl.

Als strategischer Implementierungspartner wird Deloitte seine globale Expertise in der Transformation des Beschaffungswesens und sein tiefgreifendes Verständnis von Ivalua nutzen, um eine erfolgreiche Bereitstellung voranzutreiben, bewährte Verfahren der Branche zu implementieren und die Wertrealisierung für PIL zu beschleunigen.

Darüber hinaus wird Ivalua nahtlos in die bestehenden Unternehmensplattformen von PIL integriert, mit Drittanbietern von Risikoinformationen verbunden und unterstützt elektronische Signatur-Workflows über einen Partner für digitale Signaturen, wodurch ein einheitliches, konformes und skalierbares Beschaffungsökosystem gewährleistet wird.

* Zitate Ivalua und Deloitte *

„Wir sind stolz, PIL auf seinem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten. Wir freuen uns darauf, eine zukunftsfähige Beschaffungsfunktion zu schaffen, die Wert, Widerstandsfähigkeit und Agilität im gesamten Unternehmen fördert“, sagte Andrew Stafford, VP APAC bei Ivalua.

„Wir freuen uns, PIL bei dieser wichtigen Transformation zu unterstützen. Durch die Kombination der marktführenden Source-to-Contract-Fähigkeiten von Ivalua mit der bewährten Expertise von Deloitte in den Bereichen Beschaffung und Supply-Chain-Transformation wollen wir die Wertschöpfung beschleunigen, die Compliance stärken und eine skalierbare, zukunftsfähige digitale Beschaffungsfunktion für PIL aufbauen“, sagte Joseph Choo, Technology & Transformation Partner bei Deloitte Singapur.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

