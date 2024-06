REBA IMMOBILIEN AG: Experten in der Pachtvermittlung von Hotelimmobilien mit diskreter Off-Market Vorgehensweise und Unterstützung durch eigenes KI-Tool

Pachtvermittlung von Hotelimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), ein bekanntes Unternehmen in der Vermittlung von Hotelimmobilien, hat sich durch ihre spezialisierte und diskrete Off-Market Vorgehensweise einen herausragenden Ruf erarbeitet. Diese Methodik ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG, Eigentümern und Pächtern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die höchste Diskretion und Professionalität garantieren.

Mit einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse und Anforderungen von Hotelbesitzern sowie potenziellen Pächtern hat die REBA IMMOBILIEN AG in den letzten Jahren ein persönliches Netzwerk aufgebaut, das auf Diskretion und Vertrauen basiert. Dieses Netzwerk ermöglicht es, hochwertige Hotelimmobilien unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu vermitteln und somit sensiblen Geschäftsprozessen den notwendigen Schutz zu bieten.

Diskrete Off-Market Vermittlung für die Pachtvermittlung von Hotelimmobilien

Die Off-Market Strategie der REBA IMMOBILIEN AG stellt sicher, dass Hotelimmobilien nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Stattdessen wird ein gezieltes Matching zwischen Eigentümern und potenziellen Pächtern vorgenommen, um die bestmögliche Übereinstimmung zu gewährleisten. Diese Vorgehensweise schützt die Interessen aller beteiligten Parteien und minimiert potenzielle Risiken, die durch öffentliche Ausschreibungen entstehen könnten.

Unterstützung durch eigenes KI-Tool für die Pachtvermittlung von Hotelimmobilien

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der REBA IMMOBILIEN AG ist die Nutzung eines eigens entwickelten KI-Tools. Dieses Tool, basierend auf fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, unterstützt das Team dabei, die Pachtvermittlung von Hotelimmobilien effizient durchzuführen. Es ermöglicht eine schnellere und genauere Bewertung von Hotelimmobilien und eine optimierte Matching-Strategie zwischen Eigentümern und Pächtern.

Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG bei der Pachtvermittlung von Hotelimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert in enger Zusammenarbeit mit der Hotel Investments AG. Diese Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre jeweiligen Stärken zu bündeln und Synergien zu nutzen, um ihren Kunden und Partnern noch umfassendere und wertvollere Dienstleistungen zu bieten. Durch die Kombination der Marktkenntnisse und Netzwerke der REBA IMMOBILIEN AG mit der Investment-Expertise der Hotel Investments AG wird eine optimale Betreuung und Beratung bei der Pachtvermittlung von Hotelimmobilien gewährleistet.

„Unsere Kunden und Partner schätzen die Vertraulichkeit und Exklusivität, die wir ihnen bieten. Durch unsere diskrete Off-Market Strategie und die Unterstützung unseres KI-Tools können wir sicherstellen, dass die Pachtvermittlung von Hotelimmobilien reibungslos und erfolgreich verläuft“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Wir bieten unseren Kunden und Partnern einen einzigartigen Service, der auf Vertrauen, Professionalität und modernster Technologie basiert.“

Die REBA IMMOBILIEN AG ist spezialisiert auf die Vermittlung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem erfahrenen Team und einem persönlichen Netzwerk von Branchenexperten bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen an, die von der Bewertung und Beratung bis hin zur Vermittlung und Vertragsabwicklung reichen.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

