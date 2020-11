Paarberatung in Buchform: So retten Sie Ihre Beziehung

DU! und deine Partnerschaften versteht sich als Kompass für privates Glück und beruflichen Erfolg

Glückliche und erfüllte private und berufliche Beziehungen – wer wünscht sich das nicht? Zugleich scheitern immer wieder Paare mit dem Vorsatz, ihre Beziehung zu retten. Die jährlich steigenden Scheidungsraten zeichnen dazu ein eindeutiges Bild. Typische Stresssituationen und Konfliktfelder nimmt Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz gezielt in seinem Ratgeber zur Paarberatung mit dem Titel “DU! und Deine Partnerschaften” in den Blick. Aus seiner jahrelangen Erfahrung mit mehr als 22.000 Seminarteilnehmern hat Harz eine praktische Anleitung für mehr Glück und Erfolg in privaten Partnerschaften zu Papier gebracht. Mittlerweile setzen Heilpraktiker seine Werke aus der DU!-Ratgeberreihe therapiebegleitend in ihren Behandlungen ein. Was ist das Erfolgskonzept dieser Paarberatung in Buchform?

Paarberatung mit DU! und Deine Partnerschaften beginnt beim ICH und landet beim WIR

“Es ist vor allem der Ausgangspunkt bei sich selbst, der Perspektiven eröffnet, Sichtweisen erneuert und die Basis für Verständnis und Empathie gegenüber dem Partner in Familie und Beruf schafft. Menschenkenntnis und Toleranz bilden die Grundlage für Glück in der privaten Partnerschaft – und das können wir lernen, auch wenn wir die Situation als eingefahren und aussichtslos empfinden”, beschreibt Kai-Uwe Harz den Ansatz seines Ratgebers. “DU! und Deine Partnerschaften” begleitet den Leser Seite für Seite auf dem Weg zur Erkenntnis der eigenen Stärken, der eigenen Liebenswürdigkeit und der Prägungen und Persönlichkeitsmerkmale des Partners. Der Autor richtet den Blick auf das Wir, das sich aus zwei Individuen zusammensetzt. Jedes für sich bringen sie Prägungen, genetische Vorbedingungen und eigene Vorstellungen in die Partnerschaft ein. Das Prinzip dabei: Wer sich mit sich selbst und mit seinem Gegenüber strukturiert auseinandersetzt, kann gemeinsame partnerschaftliche Ziele verfolgen, die Bedürfnisse des anderen besser berücksichtigen und so zu mehr Glück und Zufriedenheit in der Partnerschaft zurückfinden.

Die Beziehung retten – eine aktive Reflektion ist der Ausgangspunkt

“Das Erfolgsrezept meiner DU!-Werke, zu denen auch Du! und Deine Partnerschaften gehört, ist der Fokus auf das Positive im Leben und seine schöpferische Kraft. In meinen Ratgebern verfolge ich das Ziel, meine Leser zur aktiven Reflektion anzuleiten, indem sie in den Büchern Raum für Notizen zu eigenen Erkenntnissen, Ideen und Gefühlen vorfinden. Das Notieren und Festhalten dieser Gedanken ist die Grundlage dafür, die eigene Rolle in der Partnerschaft und den Partner oder die Partnerin verstehen zu lernen sowie Gewohnheiten zu variieren, die einer erfüllten und glücklichen Partnerschaft im Wege stehen”, beschreibt Kai-Uwe Harz seine Paarberatung im Ratgeberformat.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

