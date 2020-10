Paarberatung – Beziehung neugestalten

Kai-Uwe Harz bietet Paarberatung in Buchform an – Mit NICHT-NUR BUCH zur erfĂĽllten Partnerschaft

Warum suchen Menschen eine Paarberatung auf? Kai-Uwe Harz ist in seiner langjährigen Arbeit als Coach vielen Menschen mit schwierigen Paarkonflikten begegnet. Typische Situationen, in denen das Gefühl überhandnimmt, eine Trennung könnte in Frage kommen, sind nach seiner Erfahrung vor allem

– Kommunikationsprobleme,

– Probleme auf der Ebene der Sexualität,

– Fremdgehen sowie Krisen aufgrund schwieriger oder sich verändernder Lebensumstände, zum Beispiel durch die Geburt eines Kindes.

Mit dem Buch “DU! und Deine Partnerschaften” hat Kai-Uwe Harz einen Ratgeber fĂĽr glĂĽcklichere Beziehungen aufgelegt, mit dem er Menschen in Paarkonflikten Lösungswege aufzeigt.

Paarberatung kann erfolgreich sein, wenn Mann und Frau zunächst den Blick auf sich selbst richten

“Egal, welche Probleme eine Rolle spielen: Wer sich in eine Paarberatung oder ein Coaching begibt, tut dies meist aus einem erheblichen Leidensdruck heraus. Gleichzeitig gibt es bei Frauen wie Männern mitunter Vorbehalte, ein Coaching aufzusuchen. Das ist einer der GrĂĽnde, warum ich aus der ĂĽber 30-jährigen Erfahrung in meinen Seminaren in der Harz Akademie den Entschluss gefasst habe, mit meinem NICHT-NUR BUCH die Menschen abzuholen, die bei der Suche nach einer Paarberatung offen sind fĂĽr einen angeleiteten und strukturierten Blick auf sich selbst. Denn das Annähern an die eigenen WĂĽnsche und BedĂĽrfnisse ist die Grundlage, auf der gesunde und glĂĽckliche Beziehungen aufbauen”, beschreibt der Autor seine Motivation.

Wann ist eine Paarberatung erfolgreich?

Nach Ăśberzeugung von Kai-Uwe Harz kann Paarberatung vor allem dann erfolgreich sein, wenn Mann und Frau zunächst den Blick auf sich selbst, die eigenen Ziele und BedĂĽrfnisse richten. In seinem NICHT-NUR BUCH leitet Kai-Uwe Harz deshalb seine Leser zum Mitmachen an. In “DU! und Deine Partnerschaften” gibt er ihnen viel Raum, anhand seiner Impulse die eigenen Ideen, GefĂĽhle und Vorhaben zu erkennen und zu dokumentieren. Auf dieser Grundlage schafft er die Basis fĂĽr Empathie und Offenheit gegenĂĽber den WĂĽnschen des Partners. “Die Selbsterkenntnis und das Anerkennen der eigenen BedĂĽrfnisse kann so zu einem Echo beim Partner fĂĽhren”, schildert Harz. DU! und Deine Partnerschaften” begleitet Paare in diesem Sinne Schritt fĂĽr Schritt auf dem Weg zu einem konfliktfreieren und erfĂĽllteren partnerschaftlichen Zusammenleben.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

