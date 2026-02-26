P3 kündigt neue Ära für globale Netztests und KI-Services an

Das P3 Benchmark Framework für globale Netztests setzt neue Branchenstandards; die P3 AI Engine unterstützt die Transformation von Geschäftsmodellen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Stuttgart / Barcelona, 26. Februar 2026 – Auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona präsentiert P3 sein neues P3 Benchmark Framework sowie seine KI-gestützten Lösungen. Im Bereich Benchmarking setzt das Unternehmen mit seinem Framework neue Maßstäbe für das Testen und Bewerten von Telekommunikationsnetzen und -services mit den zentralen Dimensionen AI Readiness, Consumer Experience und Industry Experience. Es bildet die Grundlage für den neuen P3 Score. Im Bereich Künstliche Intelligenz adressiert das Unternehmen mit seiner eigenentwickelten P3 AI Engine ein breites Branchenspektrum – darunter Telekommunikation, Automobil, Luftfahrt und Energie. Hier steht die Überführung technologischer Möglichkeiten in den direkten operativen Nutzen im Fokus.

„Das Kundenerlebnis ist weiterhin ein wichtiger Faktor. Allerdings gewinnen Themen wie industrielle Konnektivität, KI-Fähigkeit und Echtzeit-Datendienste zunehmend an Bedeutung für moderne Telekommunikationsnetze. Der Bedarf für einen Netztest, der genau diese Entwicklungen realitätsnah abbildet, war darum noch nie so groß wie heute. Genau solch einen Benchmark bringen wir jetzt auf den Markt. Unsere KI-Services ergänzen diesen Ansatz auf einzigartige Weise und unterstützen Unternehmen in der grundlegenden Transformation ihrer Arbeitsabläufe mithilfe von KI“, erklärt Hakan Ekmen, CEO von P3 communications und P3 re:invent.

Der neue P3 Benchmark positioniert sich klar im globalen Telekommunikationsmarkt – als die Referenz für die objektive Messung und gezielte Optimierung der Netzperformanz. Er beinhaltet die Erweiterung etablierter Testverfahren um ein ganzheitliches, KI-orientiertes Framework, das über klassische, rein nutzerzentrierte Kennzahlen hinausgeht. Das Framework und die entsprechenden Netztests werden sowohl für Mobilfunk- als auch für Festnetze verfügbar sein. Netzbetreiber, die den höchsten P3 Score erreichen, werden als „Test Champion“ ausgezeichnet.

Die KI-Services von P3 sowie die P3 AI Engine helfen Unternehmen bei Netzwerk- und Prozessautomatisierungen, bei der Steigerung von Effizienz und Qualität sowie bei der nachhaltigen Reduktion von Kosten und Komplexität. Es wird sowohl der Einsatz von KI entlang sämtlicher Workflows unterstützt als auch die Optimierung der End-to-End-Performance. Das übergeordnete Ziel: ein spürbar besseres Kundenerlebnis, stärkere Kundenbindung und eine nachhaltige Transformation von Services.

Mit Hakan Ekmen als CEO von P3 communications und P3 re:invent schärft P3 seine Positionierung als vertrauenswürdiger Partner für CTOs und Entscheider weiter. Dank der Verbindung von strategischer Beratung mit jahrzehntelanger Telko-Expertise und KI-gestützten Services definiert das Unternehmen Innovation und Leistungsfähigkeit für die nächste Generation neu.

P3 ist zurück in der Telekommunikation! Besuchen Sie P3 auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Halle 6 | Stand 6F38).

Über P3

P3 ist eine unabhängige, internationale Technologie- und Managementberatung – gegründet 1996 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts. Mit über 1.800 Expertinnen und Experten an 37 Standorten weltweit verbindet P3 tiefgehende Beratungsexpertise mit technologischer Vordenkerrolle und macht dort den Unterschied, wo beides zusammenkommt: bei der Transformation von Geschäftsprozessen, Software- und Produktentwicklungen – von der Strategie bis zur Umsetzung.

Über P3 communications

P3 communications ermöglicht Telekommunikationsbetreibern die Planung, Konzeption, Bereitstellung, den Betrieb, die Entwicklung und die Optimierung leistungsstarker Netzwerke und Kundenabläufe. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen im Telekommunikationsbereich mit herstellerunabhängigen Benchmarks, datengestützten Erkenntnissen und Automatisierung unterstützt P3 communications Telekommunikationsanbieter dabei, ihre digitale Zukunft mit KI-nativen Lösungen zu gestalten und messbare Verbesserungen in Bezug auf Netzwerkleistung, betriebliche Effizienz und Kundenerfahrung zu erzielen.

Über P3 re:invent

P3 re:invent ist ein europäisches KI-Beratungsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Der Fokus ist klar: KI nicht als Experiment, sondern als Hebel für messbare Wertschöpfung. P3 re:invent hilft Unternehmen weltweit, Künstliche Intelligenz gezielt in Transformation, Effizienz und neue Geschäftsmodelle zu überführen – mit dem Anspruch, jede KI-Investition nachweisbar wirksam zu machen.

