P3 heißt Kiwigrid in der Energy Hub Alliance herzlich willkommen

Mitgründer und Gesellschafter P3 digital services baut Europas größten Pool industrieller Energie-Konnektivität weiter aus.

Dresden / Stuttgart / Osnabrück, 23. Juni, 2026 – Die P3 digital services GmbH (P3), Mitgründer und Gesellschafter der Energy Hub Alliance (EHA), begrüßt den Einstieg der Kiwigrid GmbH (Kiwigrid) als strategischen Investor und Gesellschafter der herstellerübergreifenden Industrieallianz für Konnektivität im Energienetz. Mit Kiwigrid tritt neben den Gründungsmitgliedern HagerEnergy und P3 sowie dem strategischen Partner Vattenfall Europe Sales ein ausgewiesener Spezialist für Energiemanagementsysteme (EMS) bei. Für P3 als Digitalisierungs- und Plattformpartner der EHA ist dies ein bedeutender Meilenstein: Gemeinsam machen die Partner industrielle Konnektivität, virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plant, VPP) und Künstliche Intelligenz (KI) für einen zunehmend dezentralen, digitalen und regulierten Energiemarkt nutzbar – mit klarem Fokus auf Stadtwerke und Energieversorger im DACH-Raum.

P3 als Digitalisierungs- und Plattformpartner der EHA

Im Jahr 2023 gründete P3 die Energy Hub Alliance gemeinsam mit HagerEnergy und bringt seither die Digitalisierungs-, Integrations- und Plattformkompetenz ein, die aus reiner Geräte-Konnektivität marktfähige Energieprodukte macht. Mit tiefem Know-how für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Energiemanagement, Software-Architektur und regulatorischer Compliance übersetzt P3 die offene, cloudbasierte Architektur der Allianz in konkrete Anwendungsfälle für Energieversorger – von der Anlagensteuerung über die Flexibilitätsvermarktung bis zum eigenen digitalen Produkt des Versorgers.

Der Einstieg von Kiwigrid ergänzt diese cloudseitige Stärke um ausgewiesene Edge- und EMS-Kompetenz. So entsteht eine hybride Edge-to-Cloud-Architektur für das intelligente Energienetz – eine offene, sichere und skalierbare Grundlage, auf der Energieversorger eigene digitale Produkte aufbauen und dezentrale Anlagen markt- und netzdienlich nutzbar machen.

Der größte Pool industrieller Konnektivität in Europa

Mit dem Beitritt von Kiwigrid entsteht der größte Pool industrieller Energie-Konnektivität in Europa: ein gemeinsames, herstelleroffenes Ökosystem mit über 200 Herstellern. Den Grundstock bilden die seit 2023 über 40 technisch angebundenen Industriepartner der EHA, ergänzt um die Kiwigrid-Konnektivitätsbibliothek mit Anbindungen an über 160 Gerätemarken.

Der entscheidende Hebel ist die Bündelung: Anstatt, dass jedes Unternehmen Konnektivitäten einzeln entwickelt und dauerhaft pflegt, werden sie in der EHA zentral verwaltet und stehen allen Teilnehmern zur Verfügung. Das senkt Entwicklungs- und Wartungsaufwand erheblich, erhöht Verfügbarkeit und Qualität und beschleunigt das Onboarding neuer Geräte und Marktpartner – ein klarer Größen- und Geschwindigkeitsvorteil für das gesamte Ökosystem.

Offene Basis für virtuelle Kraftwerke

Aus den gebündelten Flexibilitäten der beteiligten Unternehmen entsteht ein herstelleroffener Flexibilitäts-Pool. Dezentrale Anlagen – Heimspeicher, Photovoltaik, Wallboxen und Wärmepumpen – werden über die gemeinsame Plattform aggregiert, prognostiziert und markt- sowie netzdienlich gesteuert. Allein die HagerEnergy-Marke E3/DC managt heute rund 180.000 Heimspeicher – etwa acht Prozent der in Deutschland installierten Speicher. Angesichts negativer Börsenstrompreise, wachsender Preisspannen und der kommenden verpflichtenden Direktvermarktung macht ein VPP dieser Größenordnung flexible Leistung wirtschaftlich nutzbar – für stabile Netze, neue Erlösmodelle und höhere Kundenbindung.

KI und offene, neutrale Infrastruktur als Fundament

Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Befähiger – in der Entwicklung beschleunigt sie das automatisierte Onboarding und Testing der Verbindungen, in der energetischen Optimierung verbessert sie Prognosen und ermöglicht eine vorausschauende, netzdienliche Steuerung. Grundlage bleibt eine konsequent hersteller- und anbieterunabhängige Plattform.

Was die erweiterte Energy Hub Alliance Energieversorgern bietet

· Offene Konnektivität: lokale und cloudseitige Anbindung an über 160 Gerätemarken als eigenständiges Produkt des Ökosystems.

· Marktanbindung: Integration dynamischer Stromtarif-Anbieter und der EPEX-Strombörse sowie Abschluss- und Onboarding-Strecken für Stromverträge.

· Virtuelles Kraftwerk: Aggregation auf- und abregelbarer Flexibilität und Anbindung netzdienlicher Anwendungsfälle (u. a. § 14a EnWG).

· Digitalisierung & Integration: P3-Kompetenz für Plattformarchitektur, Produktentwicklung und regulatorische Compliance.

· Sicherer Betrieb: hochsicherer, professioneller Betrieb aller Konnektivitäten entlang definierter Service Level Agreements.

„Wir haben die Energy Hub Alliance 2023 mit einer klaren Überzeugung gegründet: Die Energiewende skaliert nur über offene, herstellerneutrale Infrastruktur – nicht über geschlossene Silos. Dass mit Kiwigrid nun ein führender Spezialist für Energiemanagement als Gesellschafter einsteigt, bestätigt diesen Weg eindrucksvoll und macht die EHA zum größten Pool industrieller Konnektivität in Europa. Bei P3 bringen wir die Digitalisierungs- und Integrationskompetenz ein, die aus dieser Konnektivität echte, marktfähige Energieprodukte macht – für Stadtwerke und Energieversorger, die unabhängig bleiben und schneller ans Netz gehen wollen“, sagt Jozsef Farkas, Geschäftsführer der Energy Hub Alliance und der P3 Energy GmbH.

Über P3: Die P3 group ( www.p3-group.com) ist eine internationale Management- und Technologieberatung, die 1996 aus dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) hervorging. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.900 Mitarbeitende an 48 Standorten auf fünf Kontinenten und wird mehrheitlich von Dr. Christoph Theis, Mitgründer und Sprecher der Geschäftsführung, gehalten. P3 unterstützt Kunden aus den Bereichen Automotive, Energie, Telekommunikation, Finanzwesen, Logistik, öffentlicher Sektor und Verteidigung dabei, Technologien in messbaren geschäftlichen Mehrwert zu überführen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: P3 begleitet Kunden entlang des gesamten KI-Lebenszyklus — von der Strategie über Datenplattformen bis hin zu generativer und agentenbasierter KI. / Über die Energy Hub Alliance: Die Energy Hub Alliance (EHA) ist eine herstellerübergreifende Industrieplattform für interoperable, cloudbasierte Energiedienstleistungen. Ihr Ziel ist es, allen Marktteilnehmern, die an dynamische, flexible Interoperabilität in der Cloud glauben, die Teilhabe an einem gemeinsamen, sicheren und nachhaltigen Energie-Ökosystem zu ermöglichen. Die EHA wurde 2023 gegründet; zu den Gründungsmitgliedern zählen die HagerEnergy GmbH und die P3 group GmbH, 2026 kam die Vattenfall Europe Sales GmbH als strategischer Partner hinzu. Über 40 Industriepartner sind bereits technisch angebunden.

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