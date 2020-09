P17 GmbH veröffentlicht Geomarketing Marketplace

Mit einem online Marktplatz für Geomarketing-Software, Geodaten, (digitale) Landkarten und CRM schafft die in Gronau ansässige GmbH eine dynamische Geomarketing-Lösung für kleine, mittlere und Großunternehmen.

Was ist Geomarketing?

Geomarketing ist eine Teildisziplin des Marketings und bezieht sich, wie der Name bereits impliziert, auf die räumliche Komponente des Marketings. Es gibt eine Reihe von Anwendungsgebieten für Geomarketing, die sich zum Teil stark unterscheiden. Zu den Anwendungsgebieten zählen z.B.

– Die Standortanalyse, z.B. für den Standort eines Unternehmens oder einer Filiale.

– Die Mediaplanung, z.B. für Werbekampagnen

– Profilierung und Lokalisierung von Kunden z.B. für Marktanalysen

– Tourenplanung z.B. für Lieferungen oder Hausbesuche

Warum verwenden Firmen Geomarketing?

In Zeiten der Digitalisierung wird es zunehmend einfacher, Menschen mittels digitaler Ausspielwege zu erreichen. Nichtsdestotrotz, gilt nicht allein die Masse. Wer optimale Kampagnen durchführen will, muss wissen, welche Klientel an welchem Ort erreicht werden kann. Strategisches Geomarketing verhindert gezielt Streuverluste bei Werbekampagnen, da Zielgruppen direkter angesprochen werden.

Welche Produkte werden angeboten?

Mit dem Geomarketing Marketplace p17 werden dem Kunden verschiedene Möglichkeiten angeboten von den Vorteilen geomarketing technischer Maßnahmen Gebrauch zu machen. Auf dem unabhängigen Marktplatz werden Geomarketing Software, Geodaten und CRM angeboten. Das Team der p17 GmbH steht darüber hinaus von Montag bis Freitag von jeweils 09:00 bis 16:30 für die Beratung in Sachen Geomarketing zur Verfügung.

Die p17 GmbH existiert bereits seit 2008 und wurde von Benjamin Beloch und Sebastian Franzbach gegründet. Die Gründungsidee war Geomarketing Dienstleister für kleine, mittlere und Großunternehmen zu sein. Daraus hat sich über die Jahre die Plattform p17.de entwickelt. Ein unabhängiger Marketplace für Geomarketing Software, Geodaten, (digitale) Landkarten und CRM. Die p17 unterstützt seine Kunden dabei, die passende Lösung zu finden und berät Unternehmen zu den Themen Vertriebsoptimierung, Vertriebsplanung, Expansion, Marktanalyse, Filialnetzoptimierung und Standortplanung. Die Geomarketing Profis von p17 bieten für individuelle Workshops, Schulungen oder einzelne Projekte kompetente Unterstützung und Geomarketing Expertise an.

