OWL Event Bielefeld: Deluxe Fotoboxen & die exklusive Magazinbox erstmals in Deutschland!

Bielefeld, 07.03.2025 – OWL Event Bielefeld setzt neue Maßstäbe in der Eventbranche. Als erfahrener Anbieter für exklusive Event-Dienstleistungen bringt OWL Event als erste in Deutschland die innovative Magazinbox auf den Markt. Diese neue Fotobox ist die perfekte Lösung für Feiern aller Art – von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu Firmenevents. „Einfach aufstellen und den Gästen unvergesslichen Spaß ermöglichen!“, so Inhaber Muhammed Sahbaz aus Bielefeld.

Neben der Magazinbox bietet OWL Event Bielefeld hochwertige Deluxe-Fotoboxen mit Druckfunktion und Cloud-Feature an. Diese ermöglichen es den Gästen, ihre Schnappschüsse sofort auszudrucken und gleichzeitig digital abzurufen – ein echtes Highlight für jede Veranstaltung.

Individuelle Eventplanung mit OWL Event Durch langjährige Erfahrung und Fachwissen hat sich OWL Event Bielefeld als zuverlässiger Partner für unvergessliche Veranstaltungen etabliert. Das Unternehmen setzt auf individuelle Planung und maßgeschneiderte Konzepte, um jedem Event eine besondere Note zu verleihen.

Erfolgreicher Start und wachsende Nachfrage Dank des einzigartigen Angebots und eines exzellenten Kundenservices steigt die Nachfrage nach den Fotoboxen stetig. Mit der Einführung der Magazinbox setzt OWL Event Bielefeld einen neuen Trend in Deutschland und sorgt dafür, dass jede Feier ein voller Erfolg wird.

Kontakt:

OWL Event Bielefeld

Detmolder Str. 189

33604 Bielefeld

Web: www.owl-event.com

E-Mail: info@owl-event.com

Telefon: 0521 327 4320 92

Für weitere Informationen oder Presseanfragen steht Muhammed Sahbaz gerne zur Verfügung.

Über OWL Event Bielefeld: OWL Event Bielefeld wurde mit der Vision gegründet, Veranstaltungen in einzigartige Erlebnisse zu verwandeln. Durch moderne Technik, stilvolle Dekorationen und individuellen Service schafft das Unternehmen besondere Momente, die in Erinnerung bleiben. Die Deluxe-Fotoboxen mit Druck- und Cloudfunktion sowie die neue Magazinbox setzen innovative Akzente auf jeder Veranstaltung.

OWL Event Bielefeld bietet hochwertige Fotoboxen und zauberhafte LED-Buchstaben zur Miete für unvergessliche Erinnerungen auf Ihrem Event. Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenevent, unsere Fotobox sorgt für erstklassige Fotos und Spaß. Ergänzen Sie Ihr Event mit stilvollen Dekorationen und genießen Sie unseren zuverlässigen Komplettservice. Mieten Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied!

