Outpost24 führt KI-gestützte Erkennung von Domains für External Attack Surface Management ein

Philadelphia, PA, 30. Juli 2024 – Outpost24, ein führender Anbieter von Exposure Management-Lösungen, freut sich, die Einführung eines neuen KI-Assistenten in seine Exposure Management-Plattform bekannt zu geben. Diese bahnbrechende KI-Domain Discovery-Funktion ermöglicht es Outpost24-Kunden, Domains, die zu ihrem Unternehmen gehören, mühelos zu identifizieren und damit die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bestimmung der Domain-Inhaberschaft und -Klassifizierung deutlich zu verbessern.

In der heutigen Cybersicherheitslandschaft ist s External Attack Surface Management (EASM) bereits ein wichtes Tool für Organisationen, um einen umfassenden Einblick in ihre Angriffsfläche zu gewinnen. Doch herkömmliche Methoden der Domain-Erfassung liefern bisher aufgrund der Komplexität und der schieren Menge an externen Informationen und Schatten-IT oft kein vollständiges und genaues Bild.

„Unsere KI-gestützte Funktion zur Erkennung von Domains spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für ein umfassenderes und genaueres Verständnis der Angriffsfläche eines Unternehmens und ermöglicht so eine proaktive Abwehr von möglichen Bedrohungen“, sagt Brendan Hogan, Chief Strategy Officer bei Outpost24.

Dieses innovative KI-Feature bietet Unternehmen einen prozentualen Wert, mit dem es die Zugehörigkeit der Domain-Inhaberschaft, eine wichtige Kennzahl zur Identifizierung von Domains, die ihnen gehören bewertet. Mit dieser neuen Funktion können sich Kunden auf die Domains konzentrieren, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit zu ihnen gehören und Gegenmaßnahmen zu Themen wie Schatten-IT und Cybersquatting noch schneller priorisieren und umsetzen.

Das KI-Modell wird mit einem Deep-Learning-Algorithmus trainiert, der eine bemerkenswerte Trefferquote von 92 % aufweist.

Die Outpost24 Exposure Management-Plattform nutzt fortschrittliche Techniken, um mögliche Domains automatisch und kontinuierlich zu erkennen. Diese KI-gestützte Domain Discovery-Funktion revolutioniert den Prozess der Domain-Identifizierung, spart wertvolle Zeit und verbessert die Genauigkeit signifikant.

External Attack Surface Management mit KI-Domain Discovery ist ab sofort verfügbar. Um mehr zu erfahren und eine Demo anzufordern, besuchen Sie die EASM-Produktseite.

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien.Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

