OTTO Digital Services für Systeme OTTO Digital Services für Systeme OTTO Digital Services für Systeme

Busch Vacuum Solutions hat sein Angebot an OTTO Digital Services um Vakuumsysteme erweitert.

OTTO für Systeme ermöglicht die gleichzeitige Überwachung mehrerer Vakuumerzeuger in einem Vakuumsystem und die Überwachung des Produktionsprozesses, um sicherzustellen, dass er zuverlässig und mit dem richtigen Vakuumniveau läuft. Dies minimiert effektiv das Risiko von Stillstandszeiten in der Produktion und führt zu erheblichen Kosteneinsparungen. Das OTTO IoT-Dashboard ist über einen PC oder ein mobiles Gerät zugänglich und bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für eine umfassende Systemüberwachung.

OTTO für Systeme bietet weitreichende Einblicke in den Status von Produktionsprozessen. Die Kunden können prozessspezifische Parameter definieren, wie z. B. das Prozessvakuumniveau, die Leistungsaufnahme oder die Umgebungstemperatur. OTTO misst und speichert diese Parameter. Auf diese Weise können teure Ausfälle vermieden werden, da der ideale Zeitpunkt für die nächste Wartung angezeigt wird. Mit dem entsprechenden Service-Vertrag wird die Analyse der Daten und die Fernüberwachung des Prozesses von Busch durchgeführt, Service vor Ort für eine schnelle Reparatur inklusive.

Für die Nachrüstung bestehender Vakuumsysteme sind OTTO IoT-Kits erhältlich. Über eine integrierte elektronische SIM-Karte überträgt die OTTO-Box die Signale der Sensoren sicher an die Busch Cloud, wo sie interpretiert und an das OTTO IoT-Dashboard gesendet werden. OTTO für Systeme kann als eigenständige Lösung betrieben oder in das Busch Steuerungssystem integriert werden.

Mit der Einführung von OTTO für Vakuumsysteme erweitert Busch sein bereits umfangreiches Angebot an OTTO Lösungen. OTTO zeichnet sich durch eine frühzeitige Problemerkennung aus und hilft, ungeplante Stillstandszeiten in Fabriken zu vermeiden. Letztendlich sorgt es für optimale Prozesssicherheit und trägt so zu einer gesteigerten Produktivität bei.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

Firmenkontakt

Busch Vacuum Solutions

Florian Held

Schauinslandstrasse 1

79689 Maulburg

+49 (0)7622 681 3376



https://www.buschvacuum.com

Pressekontakt

Busch Vacuum Solutions

Fabian Fahlbusch

Schauinslandstrasse 1

79689 Maulburg

+49 (0)7622 681 3379



https://www.buschvacuum.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.