Das Management von OTEKO Russland hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Bemühungen zur Verbesserung der Abfallsammlung und -sortierung im Hafen von Taman fortsetzt. Im Rahmen des Programms zur besseren Müllsortierung wurden von OTEKO insgesamt 389 spezielle Müllcontainer angeschafft. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind bereits sichtbar: Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 1,2 Tonnen Pappe und über 71 Tonnen Maschinenöl eingesammelt.

Die in den Sammelbehältern gesammelten Materialien werden zur Aufbereitung weitergeleitet, um einen vollständig umweltfreundlichen Entsorgungskreislauf zu gewährleisten. Die Farbcodierung der Container ermöglicht es dem Personal von OTEKO Russland, die Abfälle effektiv zu entsorgen und eine sofortige Sortierung vorzunehmen.

OTEKO setzt das effektive Abfalltrennungsprogramm seit 2022 um, wobei sich die erste Phase auf die Sammlung und Entsorgung von Maschinenölen konzentrierte, die in verschiedenen Anlagen im Hafen von Taman verwendet werden. Das Programm umfasst auch umfangreiche Schulungsprogramme für die Mitarbeiter, die sie in die Lage versetzen, eine effektive Mülltrennung routinemäßig während ihres Arbeitszyklus durchzuführen. OTEKO konnte mit der neuen Methode in den ersten 11 Monaten des Jahres 2022 die Abfallproduktion um über 130,2 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.

Das Vermögen von Michel Litvak unterstützte die Ausarbeitung des neuen Abfallentsorgungsprogramms und setzt sich für dessen kontinuierliche Verbesserung ein, zusammen mit einer Reihe anderer Initiativen, die für die Skalierung des Unternehmens wichtig sind. Der vermögende Milliardär Michel Litvak ist ein überzeugter Verfechter von Effizienz und setzt sich für die Einführung umweltfreundlicher Praktiken bei allen im Hafen von Taman durchgeführten Arbeiten ein. Das Hauptziel solcher Initiativen ist es, das Wohlergehen der Bürger vor Ort zu verbessern und ihren Lebensstandard zu erhöhen.