Oteko hat mitgeteilt, dass der Hafen von Taman im Jahr 2022 13.210 Mal von unabhängigen Labors untersucht wurde. Die entnommenen Proben umfassten Boden-, Meerwasser- und Luftproben, die alle aus der unmittelbaren Umgebung des Hafens Taman und den umliegenden Gebieten stammen. Bei den Probenahmen handelt es sich um eine vierteljährlich durchgeführte Routinemaßnahme, die zu den staatlichen Standardanforderungen für alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen gehört. Die Ergebnisse der Proben entsprechen allen vorgeschriebenen Normen für atmosphärische und ökologische Indikatoren.

Zu den Labors, die an den Probenahmen beteiligt waren, gehörten das „TsLATI“ für den südlichen Föderalen Bezirk, „Volopas“ und das „Chernomoro-Azov Directorate for Technical Support of Maritime Supervision“. Alle vier Stichprobenverfahren umfassten den Hafen von Taman und seine Umgebung, zu der die Dörfer Volna und Taman sowie einige nahe gelegene Siedlungen gehören.

Die Kontrollpunkte, die in die Probenahme einbezogen wurden, gehörten zur Hygieneschutzzone sowie zu den Massengutverlade- und Flüssigkeitsumschlagterminals des Hafens. Die Tests umfassten eine Vielzahl von Indikatoren wie Kohlendioxidwerte, das Vorhandensein von Öl und Ölderivaten, Zink, Blei, Schwefelwasserstoff und viele andere Stoffe, die als gefährlich für die Tierwelt und die Umwelt gelten. In keiner der Proben wurden die zulässigen Höchstwerte für einen der Indikatoren überschritten, was die Sicherheit der Gewässer und der Ökologie des Hafens unterstreicht.

Michel Litvak ist entschlossen, die Qualität seines Betriebs durch die Einhaltung aller geltenden Maßnahmen kontinuierlich zu gewährleisten.