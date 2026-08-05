OSTROCKKONZERT in Zeulenroda! Berluc & Puhdys Tribute

Location: Seestern Panorama Bühne

Street: Bauerfeindallee 1

City: 7937 – Zeulenroda-Triebes (Germany)

Start: 08.08.2026 02:00 Uhr

End: 08.08.2026 23:00 Uhr

Entry: 45.00 Euro (non 19% VAT)

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Nostalgietag in Zeulenroda: Pittiplatsch erobert die Open-Air-Bühne!

„Ach du meine Nase!“ Seit über 60 Jahren sorgt Pittiplatsch der Liebe für leuchtende Kinderaugen und nostalgische Schmunzler bei den Großen. Jetzt kommt der wohl frechste Kobold der Fernsehgeschichte mit einem nagelneuen Programm live nach Zeulenroda!

Wenn Pitti loszieht, bleibt garantierte kein Ast gerade! Gemeinsam mit seinen treuen Freunden Schnatterinchen, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster begibt er sich auf eine aufregende Reise durch den Zauberwald. Freut euch auf:

Lustige Lieder zum Mitsingen

Schwungvolle Tänze

Jede Menge Schabernack und Überraschungen

08.08.2026 16:00 – 17:00 Uhr

Erlebt die beliebten Original-DDR-Fernsehpuppen live und genießt eine einmalige Open-Air-Show voller Magie, Nostalgie und Familienspaß.

Das OSTROCKKONZERT des Jahres in Zeulenroda!

Macht euch bereit für eine unvergessliche Rocknacht unter freiem Himmel! Gläser Entertainment bringt die Legenden und den Kult des Ostrocks direkt auf die Seestern-Panorama-Bühne Zeulenroda. Zwei absolute Schwergewichte des Genres teilen sich eine Bühne und sorgen für Gänsehaut-Momente direkt am See!

Das Highlight-Line-up:

BERLUC – Die originalen Rocker von der Küste!

Sie sind Kult, sie sind Energie pur und sie stehen live für euch auf der Bühne! Erlebt die gigantischen Klassiker der Rockgeschichte hautnah. Singt mit bei zeitlosen Hymnen wie:

„Hallo Erde, hier ist Alpha“

„Bernsteinlegende“

„No Bombs“

…und vielen weiteren Meilensteinen!

WILDER FRIEDEN – Die Puhdys Tribute Band!

Und das ist noch lange nicht alles! Wer die Musik der Puhdys liebt, wird diesen Auftritt feiern. „Wilder Frieden“ bringt das echte Puhdys-Feeling zurück auf die Bühne. Freut euch auf eine energiegeladene Show voll gepackt mit allen bekannten Hits, die Generationen verbunden haben.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

Location: Seestern-Panorama-Bühne Zeulenroda

08.08.2026 von 20:00 – 23:00 Uhr

Veranstalter: Gläser Entertainment

Sichert euch jetzt eure Tickets für eine epische Zeitreise durch die Geschichte des Ostrocks und feiert gemeinsam mit uns vor traumhafter Kulisse!

Seestern Panorama Bühne

Bauerfeindallee 1 07937 Zeulenroda

Kontakt

Gläser Entertainment

Sigurd Gläser

Thierbacher Str. 1

07952 Pausa

01727728555



https://mvp.reservix.de/p/reservix/event/2453206

Bildquelle: Gläser Entertainment