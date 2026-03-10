Ostergeschenk mit Fernweh-Faktor

Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker: Ratgeber zu Auslandsprogrammen

Wer jungen Menschen zu Ostern mehr schenken möchte als Süßigkeiten, liegt mit einem Buch voller Fernweh-Ideen und Insider-Tipps genau richtig: Die aktuellen Auflagen der Ratgeber Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker sind praktische Guides für alle, die einen Auslandsaufenthalt planen – von der ersten Idee bis zur Ausreise!

Ob Schüleraustausch, Gap Year, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Sprachreisen oder Work & Travel – die Bücher helfen dabei, das passende Programm, Land und die richtige Organisation zu finden. Sie bieten einen fundierten Überblick, praktische Checklisten, Tipps zur Vorbereitung und Finanzierung sowie übersichtliche Preis-Leistungs-Tabellen zum Vergleich verschiedener Austauschorganisationen und Agenturen.

Das Handbuch Fernweh richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die für einige Monate oder ein Schuljahr ins Ausland möchten. Das Handbuch Weltentdecker ist ideal für junge Menschen, die nach der Schule, während des Studiums oder nach der Ausbildung internationale Erfahrungen und Fremdsprachenkenntnisse sammeln wollen.

Beide Titel sind im weltweiser-Verlag erschienen und sind im Buchhandel, direkt beim Verlag sowie auf den JugendBildungsmessen erhältlich. Alle Infos unter schueleraustausch-weltweit.de und gap-year.de.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

