Ostangler Brandgilde lässt Kunden nicht im Starkregen stehen: Nachhaltige Schadensregulierung bei Gebäuden

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit bietet bei durch Extremwetter verursachten Schäden schnelle Unterstützung auf allen Ebenen

Kappeln, 4. September 2023 – Die Wetterextreme der vergangenen Jahre haben in Deutschland sichtbare Spuren hinterlassen. Die Schäden an Gebäuden haben deutlich zugenommen und verlangen nach gezielteren Absicherungen, qualifizierten Schutzmaßnahmen und schnelleren Schadensregulierungen. Die Ostangler Brandgilde (OAB) ( www.ostangler.de) leistet hierbei nachhaltige Unterstützung und hat z. B. „Green-Klauseln“ ins Programm genommen. Diese beinhalten unter anderem Mehrleistungen für das ökologische und nachhaltige Reparieren von Schäden. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit arbeitet mit Fachleuten zusammen, welche die teils neuartigen Schäden mittels moderner Technik wie Drohnen mit Wärmebildkameras aufnehmen.

Die Ostangler Brandgilde stellt sich seit einigen Jahren den Aufgaben, die durch die Klimaveränderung erwachsen. Eine Wohngebäudeversicherung bietet finanziellen Schutz bei Schäden, z. B. verursacht durch Feuer, Wasser oder Naturgefahren. Die zunehmenden Extremwetterereignisse verlangen jedoch nach einem noch tragfähigeren System zur Bewältigung der finanziellen Schäden und nach zielgerichteteren Vorsorgemaßnahmen. Bei Ostangler Brandgilde äußert sich das sowohl im Produktportfolio als auch im Aufbau von internem Know-how sowie gelebter Nachhaltigkeit. Seit 2019 ist das Unternehmen klimaneutral.

„Durch den Klimawandel sehen wir in den vergangenen Jahren eine deutliche Veränderung des Bedarfs, aber auch des Denkens und Handelns unserer Kunden. So haben wir beispielsweise unsere Wohngebäudeversicherung mit einer Nachhaltigkeitsklausel versehen. Mit diesem Zusatz sind nicht nur faire, sondern auch generationengerechte und dem Klimaschutz sowie der Klimaanpassung verpflichtende Versicherungsbedingungen vereinbart“, erklärt Jens Uwe-Rohwer, Vorstandsvorsitzender der Ostangler Brandgilde.

Als klimabewusstes Unternehmen erstellt die Ostangler Brandgilde zudem regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht und ist zum wiederholten Male beim NATIVE-Ranking der Greensurance Stiftung „Für Mensch und Umwelt gGmbH“ mit Silber ausgezeichnet worden.

Immer wichtiger: Nachhaltige Absicherungen und schnelle Entscheidungen

Platz- und Starkregen im Sommer, über die Ufer getretene Flüsse – die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass Naturkatastrophen in Deutschland längst keine Seltenheit mehr sind. Die Ostangler Brandgilde sichert alle Gebäudeschäden, die durch Naturgefahren wie z. B. Überschwemmung, Erdrutsch oder Wasserrückstau entstehen, ab. Um die Schäden noch besser und nachhaltiger regulieren zu können, hat die Versicherung „Green-Klauseln“ in sämtliche private Produkte integriert.

Jens-Uwe Rohwer sagt: „Gerade bei solchen Schäden ist es wichtig, dass schnelle und unkomplizierte Entscheidungen bei der Schadensregulierung getroffen werden. Die „Green-Klauseln“ bieten unter anderem Mehrleistungen, die ein ökologisches und nachhaltiges Reparieren von Schäden ermöglichen. Nach Elementarschäden durch Hochwasser beispielsweise kann zudem ein Hochwasser-Pass erstellt werden. Dieser ermittelt die Gefahrenlage gegenuber Flusshochwasser, Starkregen, Kanalruckstau und Grundhochwasser und kann zukünftig entsprechende Schäden verhindern.“

Ostangler Brandgilde hat zudem neue Absicherungen für Wärmepumpen, Speicher und Photovoltaik-Anlagen entwickelt und ins Portfolio aufgenommen. Des Weiteren wurde in die qualifizierte Schadensbearbeitung investiert. Die speziell dafür gegründete Top Service GmbH hat zu diesem Zweck zusätzlich Fachleute eingestellt. Die Schäden können nun mittels modernster Technik eruiert werden. Bei der Schadenermittlung bei Gebäuden kommen beispielsweise mit einer Wärmebildkamera ausgestatte Drohnen zum Einsatz.

Jens-Uwe Rohwer sagt: „Wir versichern Schäden nicht nur auf dem Papier, sondern geben unseren Kunden auch qualifizierte Unterstützung auf allen Ebenen. Wir leben Nachhaltigkeit im täglichen Geschäftsbetrieb – und das nicht nur temporär. Dazu kommt ein ethisches und soziales Handeln aller Beteiligten des Unternehmens.“

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimafreundlich gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

