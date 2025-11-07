OsaBus investiert in neue Sprinter für Skitransfers

OsaBus erweitert seine Flotte um zwei neue Mercedes-Benz Sprinter und bietet nun noch komfortablere Transfers ab München an.

„Jedes Jahr investieren wir in bessere Fahrzeuge und intelligente Lösungen, damit unsere Fahrgäste ihre Reise genauso genießen können wie ihr Ziel“, sagt Oskars Lusis, CEO von OsaBus.

Höchster Komfort und durchdachtes Design

OsaBus hat die neuen Sprinter mit einem individuell gestalteten Innenraum ausgestattet. Die Sitzkapazität wurde auf 17 Passagiere reduziert, um Tische, mehr Beinfreiheit und eine großzügige Kabine zu ermöglichen. Jeder Sprinter bietet zudem optimale Kapazität für Gepäck – ideal für Gruppen, die einen kleinen Bus mieten mit Fahrer möchten, um bequem in die Alpen zu reisen.

Erweiterte Sicherheit und moderne Technologie

Die Mercedes-Sprinter entsprechen den neuesten europäischen Sicherheitsstandards und sind mit Fußgängererkennungskameras sowie Fahrassistenzsystemen ausgestattet, um sichere Fahrten auf Bergstraßen und bei winterlichen Bedingungen zu gewährleisten.

Wachsende Nachfrage nach Alpen-Transfers

Die Besucherzahlen in den Alpen steigen weiterhin. In der Region Innsbruck erreichte die Zahl der Gäste im Tourismusjahr 2023/24 rund 12,4 Millionen, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Von München aus bietet OsaBus Premium-Transfers zu beliebten Zielen wie Garmisch-Partenkirchen, Kitzbühel, Innsbruck, Zell am See und St. Anton am Arlberg an. Ein Transfer vom Flughafen München nach Kitzbühel wird ebenfalls häufig gebucht.

Die Transferpreise für Gruppen von rund 16 Personen beginnen bei 545 EUR für München-Garmisch-Partenkirchen und bei 575 EUR für München-Kitzbühel – ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Fahrgast bei maximalem Komfort.

„Immer mehr Reisende entscheiden sich für private, komfortable Transfers anstelle überfüllter Shuttlebusse“, ergänzt Lusis. „Unsere neuen Sprinter sind genau dafür konzipiert – sie verbinden Bequemlichkeit und Luxus für alle, die in die Berge reisen.“

Ein nahtloses Buchungserlebnis

Zur Ergänzung der modernisierten Flotte verbessert OsaBus kontinuierlich sein Online-Buchungsformular, um sicherzustellen, dass die Busvermietung in München und die Minibusvermietung so einfach und effizient wie möglich sind. Kunden, die einen Kleinbus mieten möchten, profitieren von transparenten Preisen und persönlichem Service – ideal für Gruppenreisen, Events oder in die Alpen.

OsaBus ist ein Unternehmen in Europa, das sich auf die Vermietung von Charterbussen spezialisiert hat und sich für erstklassige Transportlösungen auf dem gesamten Kontinent einsetzt. Mit einer vielfältigen Flotte und einem Engagement für Exzellenz bietet OsaBus ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis für Einzelpersonen und Gruppen jeder Größe.

Firmenkontakt

OSA Bus GmbH

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999



https://osabus.de/

Pressekontakt

OsaBus

Laimdota Pleisa

Agnes-Bernauer-Straße 151

D – 80687 Munchen

+49 3319 0084 999



https://osabus.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.