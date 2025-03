Orthopädie auf Spitzenniveau in Köln-Junkersdorf: Christoph Haenisch verstärkt das Ärzteteam in der Orthopädie im Kastanienhof

(Köln, März 2025) Personeller Zuwachs und ein erweitertes medizinisches Angebot – die renommierte orthopädische Praxis Orthopädie im Kastanienhof in Köln-Junkersdorf verstärkt ab sofort ihr medizinisches Team um den erfahrenen neuen Facharzt Christoph Haenisch. Der Mediziner bringt über 20 Jahre Erfahrung in der konservativen und operativen Orthopädie sowie eine umfassende Expertise in der Patientenversorgung mit. Martin Große, Regionalleiter bei ATOS, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, Christoph Haenisch bei uns begrüßen zu dürfen. Von seinem langjährigen Know-how profitieren nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern die gesamte Praxis. Denn mit seinem Eintritt erweitert sich auch das Leistungsspektrum der Orthopädie im Kastanienhof.“

Zu den Behandlungsschwerpunkten von Christoph Haenisch gehören Arthrose- und Gelenkerkrankungen, minimalinvasive Schmerztherapien, biologische Regenerationsverfahren (PRP, ACP) sowie Sportorthopädie und Prävention.

Orthopädie auf höchstem Niveau

Als medizinischer Experte findet er in der Orthopädie im Kastanienhof eine rundum stimmige Umgebung für seine Arbeit: „Ich freue mich sehr, meine Erfahrung in einem so hoch spezialisierten Umfeld einzubringen. Die Kombination von modernster Diagnostik, individuellen Therapieansätzen und einem starken interdisziplinären Netzwerk schafft optimale Bedingungen für die Patientenversorgung“, so Christoph Haenisch. Damit baut die renommierte Praxis ihr medizinisches Angebot weiter aus und bietet auch in den Schwerpunktbereichen des neu gewonnenen Experten erstklassige Diagnostik und Therapien in einer der führenden orthopädischen Adressen der Region an. Martin Große: „Mit Christoph Haenisch gewinnen wir aber nicht nur einen versierten Arzt, sondern auch einen ausgesprochen sympathischen Kollegen, der das Team mit seinem Wissen und seiner menschlichen Art bereichern wird.“

Umfangreiches Diagnostik- und Therapieangebot

Durch das nun noch breitere Leistungsspektrum und den gut vernetzten Standort in Köln-Junkersdorf steht den Patientinnen und Patienten ein umfassendes Angebot an diagnostischen und therapeutischen Methoden zur Verfügung, darunter das MRT, digitales Röntgen, Ultraschalldiagnostik und präzise Infiltrationen unter bildgebender Kontrolle. Für die Patientinnen und Patienten bedeutet das individuell abgestimmte Ansätze und persönliche und kompetente Betreuung auf höchstem fachlichen Niveau. Termine können ab sofort unkompliziert über die Onlineplattform „Doctolib“ vereinbart werden.

Über die Orthopädie im Kastanienhof

Die Orthopädie im Kastanienhof in Köln-Junkersdorf ist Teil eines starken medizinischen Netzwerks mit weiteren Standorten in Hürth (HÜRTH MED) und Brühl (Praxis-Zentrum Brühl) innerhalb der ATOS-Gruppe, zu dem auch die ATOS Kliniken Orthoparc und MediaPark sowie die Privatpraxis Orthoinfo zählen. Gemeinsam stärken diese Standorte das ATOS Netzwerk und bieten eine umfassende orthopädische Versorgung auf höchstem Niveau.

