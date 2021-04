Jutta Reichelt bringt Organisationen auf Erfolgskurs – mit sinnhaftem Vorgehen, zielorientierten Konzepten und effektiven Strategien

Unternehmen stehen heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Arbeiten Teams nicht effektiv zusammen, gibt es eine schwache Entscheidungskompetenz auf breiter Ebene und steigt der Druck am Markt weiter, brauchen Organisationen einen starken Partner an ihrer Seite – so wie Jutta Reichelt.

“Ich begleite Organisationen fokussiert und zielorientiert auf dem Weg zu mehr Effizienz und Wirksamkeit, gebe Orientierung und Struktur und liefere spannende und wertvolle Insidertipps”, erläutert Jutta Reichelt. Ihr Anliegen ist es, mit sinnhaftem Vorgehen und effektiven Strategien Organisationen auf Erfolgskurs zu bringen.

Der stetige Wandel der Arbeitswelt zeichne sich ebenfalls durch die Digitalisierung, den demographischen und gesellschaftlichen Wandel, neue oder sich verändernde Märkte sowie die Umgestaltungen im Zuge der Corona-Pandemie aus. Jutta Reichelt weiĂź, dass diese Herausforderungen Entwicklungsbereitschaft und Flexibilität voraussetzen und beschreibt den Kern ihrer Arbeit daher wie folgt: “Ich arbeite mit meinen Kunden daran, diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, indem ich Raum fĂĽr Entwicklungen schaffe und Unsicherheiten sowie Ungleichgewichte auflöse.”

Jutta Reichelt teilt ihre Erfahrungen und ihr Know-how, um Raum fĂĽr Entfaltung zu schaffen. Hierbei ist es ihr wichtig immer den Mensch im Fokus zu behalten. Es liegt ihr fern nach einer “Blaupause” zu arbeiten oder Unternehmen gar in ein vorgegebenes Korsett zu schnĂĽren. “In meinen Rollen als Gefährtin, Leuchtturm und Ratgeberin mache ich meinen Kunden ein Angebot, eine Empfehlung. Die Kunden nehmen auf ihrer Route mit, was am besten zu ihnen passt und sie sicher in ihren “Zielhafen” leitet. Ich schaffe neue Perspektiven und fördere Stärken”, fĂĽhrt Jutta Reichelt aus.

Ob im Einzelcoaching oder der Teambetreuung – die Begleitung von Jutta Reichelt baut sich gezielt auf und geht in individuell gestalteten Schritten voran. Von der Beobachtung ĂĽber die Ursachenforschung bis hin zum konkreten Fahrplan arbeitet Jutta Reichelt zielorientiert, fokussiert, klar und immer gemeinsam mit ihren Kunden.

“Ich möchte Begeisterung und Leidenschaft (wieder)erwecken, denn Leidenschaft und Begeisterung sind das, was eine Unternehmung voranbringt”, bekräftigt Jutta Reichelt abschlieĂźend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Jutta Reichelt – Organisationen auf Erfolgskurs – gibt es hier: https://www.jutta-reichelt.de/

