Organisationale Resilienz – Lernmodus für Unternehmen

Marktdynamiken, Fachkräftemangel, Technologiesprünge oder geopolitische Unsicherheit: Unternehmen stehen heute unter Dauerstress. Wie gut sie Störungen überstehen oder gar gestärkt aus Krisen hervorgehen, entscheidet sich an ihrer organisationalen Resilienz – der Kompetenz, unter Druck handlungs- und lernfähig zu bleiben.

Resiliente Organisationen wissen, wann Stabilität und wann Flexibilität gefragt ist: Zu viel Veränderung erzeugt Unruhe und Orientierungslosigkeit, zu viel Festhalten an Bestehendem blockiert Innovation und Lernen. Organisationale Resilienz bedeutet deshalb, beides auszubalancieren: stabile Strukturen, Prozesse und Werte als Anker – und zugleich eine Kultur, die Kurskorrekturen und Experimente erlaubt und ermöglicht.

Egal, ob ein mittelständischer Betrieb innovativer werden möchte, ein Klinikverbund Personalmangel abfedern muss oder die Lieferkette eines Produktionsunternehmens bricht: Organisationale Resilienz ist kein Zustand, sondern ein dynamisches Navigieren zwischen den Polen Prävention und Reaktion, zwischen Beständigkeit und Entscheidungsfreudigkeit. Genau dieses Zusammenspiel ist auch Bestandteil der Ausbildung zum/zur zertifizierten Resilienzberater:in von und mit Prof. Dr. Jutta Heller. Die renommierte berufsbegleitende Weiterbildung startet im November 2025 in ihren zehnten Durchgang.

** Organisationale Resilienz als Zukunftskompetenz und Führungsaufgabe **

In Zeiten multipler Krisen und vielfältiger Herausforderungen rückt Organisationale Resilienz immer stärker ins Blickfeld von Führungskräften. Es zählt zu den Kernaufgaben moderner Unternehmensführung, ein „Krisenradar“ zu entwickeln und passende Strukturen zu schaffen, um Unternehmen gegen Krisen zu wappnen – weit über Business-Continuity-Pläne hinaus.

Dass organisationale Resilienz inzwischen weltweit als strategische Führungsaufgabe verstanden wird, zeigt die ISO 22316:2017, die internationale Norm für organisationale Resilienz. Sie wurde 2017 veröffentlicht als Reaktion auf eine zunehmende Häufung und Komplexität globaler Krisen und Unterbrechungen von Geschäftsprozessen.

Ziel der Norm ist es, Organisationen aller Branchen einen Orientierungsrahmen zu geben, wie sie ihre Widerstandsfähigkeit systematisch aufbauen und langfristig sichern können, unter anderem durch ermutigende Führung, eine resilienzfördernde Kultur und das Teilen von Wissen.

** Warum sich eine Ausbildung zur Resilienzberater:in lohnt **

Auch das Resilienzkonzept von Prof. Dr. Jutta Heller baut auf die neun Handlungsfelder der ISO-Norm auf. Darüber hinaus bindet Prof. Heller organisationale Resilienz in eine ganzheitliche Perspektive ein, welche die drei Ebenen Individuum, Team und Organisation in ihren Wechselwirkungen berücksichtigt. Denn Unternehmen bestehen aus Menschen, die miteinander interagieren und die in definierten Prozessen und Rahmenbedingungen zusammenarbeiten.

Professionelle Resilienzberater:innen können beim Auf- und Ausbau resilienter Strukturen begleiten. In der berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur Resilienzberater:in bei Prof. Dr. Jutta Heller lernen die Teilnehmenden …

– welche Resilienzschlüssel organisationale Resilienz beeinflussen

– wie die Priorisierung der richtigen Resilienzschlüssel gelingt

– wie sie Führungskräfte und Teams zu resilientem Handeln befähigen

– welche Interventionen Stabilität und Flexibilität fördern

– wie sich Frühwarnsignale in Organisationen erkennen lassen

Der nächste Kurs startet Mitte November 2025.

** Eckdaten Ausbildung Resilienzberatung **

+ Modulares, berufsbegleitendes Programm: 3 Live Online Module | 1 Präsenzseminar | Optionale Zertifizierung

+ Zielgruppe: Coaches, Trainer:innen, Berater:innen, HR, PE, BGM und Führungskräfte, die Resilienz ganzheitlich gestalten wollen

+ Inhaltliche Schwerpunkte: Resilienz-Interventionen auf den Ebenen Individuum – Team – Organisation | Ganzheitlicher Resilienz-Ansatz | Die Rolle als Resilienzberater:in

+ Leitung: Prof. Dr. Jutta Heller – Resilienz Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung

+ Kurs-Start: November 2025

Mehr Informationen & Anmeldung: www.juttaheller.de/resilienz-akademie/ausbildung-resilienzberater

Resilienz-Expertin Prof. Dr. Jutta Heller und ihr Team begleiten und unterstützen Individuen, Teams und Organisationen in beruflichen Kontexten, mit praxisnahen Resilienz-Konzepten aus über 30 Jahren Erfahrung als Beraterin, Trainerin, Rednerin und Autorin. Prof. Heller ist promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin, hat Politikwissenschaft und Erwachsenenbildung studiert und war neben ihrer selbständigen Beratertätigkeit über zehn Jahre Professorin für Training & Business Coaching an der Hochschule für angewandtes Management. Als Dekanin und Prodekanin kennt sie auch die Perspektive von Führungskräften aus eigener Erfahrung. Seit 2015 leitet Jutta Heller außerdem die Zertifikats-Ausbildung zum/zur Resilienzberater:in.

