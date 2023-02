Organ-on-Chip Akademie

Biotech-Unternehmen Dynamic42 gibt Expertise zur Zukunftstechnologie Organ-on-Chip weiter

Mit einer Akademie im BioInstrumentezentrum Jena ergänzt das Biotech-Unternehmen Dynamic42 GmbH seine Serviceleistungen im Fortbildungsbereich. Das Unternehmen begann im Jahr 2018 mit der Entwicklung von Modellen auf Biotech-Chips, die der Testung von Medikamenten und anderen Substanzen an menschlichen Organnachbildungen (Organ-on-Chip) dienen. Mittlerweile ist das Jungunternehmen nicht mehr nur in der Auftragsforschung tätig, sondern vertreibt die Chips sowie die Modellsysteme für Forschungseinrichtungen oder z. B. die Pharmaindustrie. Mit externen Trainingskursen bei den Kunden unterstützt Dynamic42 die Wissenschaftler in der korrekten Anwendung der komplexen Organ-on-Chip-Technologie. Als Ergänzung zu diesem Angebot hat das Unternehmen die Dynamic42-Akademie auch intern etabliert, in der es seine Expertise in einem mehrtägigen Intensivkurs an interessierte Wissenschaftler weitergibt.

In praxisnahen Lerneinheiten werden die Teilnehmer der Dynamic42-Akademie im Umgang mit den eigens entwickelten und inhouse produzierten Biotech-Chips sowie der Arbeit mit den hochentwickelten Testsystemen befähigt. Dazu gehört unter anderem die eigenständige Erstellung von Zell- und Organmodellen. So können Anwender der Organ-on-Chip-Technologie die Systeme sofort auf hohem Niveau in ihren eigenen Forschungsprojekten einsetzen. Das spart Zeit und erhebliche Kosten bei individuellen Forschungsvorhaben z. B. im Bereich von Medikamententests.

Fachübergreifender Wissensaustausch

Die Akademie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler aus den Bereichen Pharmakologie, Toxikologie, Onkologie, Pulmologie, Pneumologie, Arzneimittelentwicklung und der experimentellen Virologie. Mit dem Angebot reagiert Dynamic42 auf den Bedarf, die sich rasant entwickelnde Organ-on-Chip-Technologie schnell und effizient für Bereiche der Forschung und Entwicklung zugänglich zu machen.

Die Resonanz aus Fachkreisen auf das Angebot ist positiv und die Nachfrage von interessierten Teilnehmern konstant. „Wir freuen uns bei jedem Kurs auf Teilnehmer mit den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Fragestellungen. Neben der intensiven Wissensvermittlung entsteht so ein erkenntnisreicher fachlicher Austausch. Am Ende gehen alle enthusiastisch zurück an ihre Forschungsstätten und möchten die erlernten Techniken am liebsten sofort in ihren eigenen Projekten einsetzen. Wir unterstützen unsere Teilnehmer hierbei auch über den Rahmen der Akademie hinaus“, betont Dr. Martin Raasch, Geschäftsführer der Dynamic42 GmbH.

Organ-on-Chip und die Zukunft der Medizin

Die Organ-on-Chip-Technologie weist den Weg in die Zukunft der medizinischen Forschung und Entwicklung. Sie eignet sich zur Testung von Wirkstoffen, dient der Grundlagenforschung oder der Untersuchung von Infektionskrankheiten. Anwendung findet das Verfahren zum Beispiel bei der Erforschung von Lungeninfektionen. Indem eine menschliche, körpernahe Organumgebung in den Modellen mit menschlichem Gewebe nachgebildet wird, sind die Auswirkungen von Infektionen präzise beobachtbar. Das eröffnet zukünftig neue Ansätze für therapeutische Fragestellungen und reduziert die Notwendigkeit von Tierversuchen unter anderem bei Medikamententest.

Zudem ist Organ-on-Chip ein geeignetes Verfahren zur Entwicklung fortschrittlicher, individualisierter Medikamente. Dabei werden humane Organzellen in den Biotech-Chips auf einer Membran und in Kanälen in spezifischen Anordnungen gezüchtet. So können Gewebeproben von einzelnen Patienten direkt kultiviert und auf das jeweilige medizinische Interesse hin untersucht werden. Beispielsweise wird die Beobachtung der Entwicklung von Tumorzellen ermöglicht. Die Erkenntnisse lassen sich auf individuelle Behandlungsmethoden übertragen.

Dynamic42 ist ein Auftragsunternehmen auf dem sich schnell entwickelnden Organ-on-a-Chip-Markt, das 2018 als Ableger des Universitätsklinikums Jena gegründet wurde. Das Start-Up entwickelt mit seiner Organ-on-Chip-Plattform in-vitro-Testsysteme, mit denen die Wirkung potenzieller Arzneimittelwirkstoffe und Chemikalien auf den menschlichen Organismus untersucht werden kann. Das Unternehmen produziert zudem eigene Biotech-Chips, die die Qualität und die Aussagekraft des Organ-on-a-Chip-Verfahrens deutlich verbessern.

Weitere Informationen unter: www.dynamic42.com

