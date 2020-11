Orange Business Services und Amazon Web Services gehen globale strategische Zusammenarbeit ein

– Orange Business Services beschleunigt die digitale Transformation und fördert den Cloud-nativen Ansatz für Kunden auf AWS

– Orange Business Services wird ein dediziertes Kompetenzzentrum einrichten, das auf AWS aufgebaut ist

Orange Business Services kündigt eine globale strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) an. Ziel ist es, Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und die Vorteile der Cloud zu nutzen, um sich schneller an Marktveränderungen und Nutzerbedürfnisse anzupassen.

Durch die Zusammenarbeit von Orange und AWS werden neue Lösungen in den Bereichen Modernisierung und Migration, Datenanalyse, Innovation und Sicherheit bereitgestellt. Diese führen zu neuen Produkten und Dienstleistungen, um die Migration der Kunden in die Cloud zu beschleunigen. Teil der Kooperation ist es, auf Grundlage von AWS ein spezielles Cloud Center of Excellences aufzubauen. Dieses koordiniert die gemeinsame Entwicklung eines umfassenden Schulungs- und Zertifizierungsprogramms für mehr als 3.000 Cloud-, Cybersicherheits-, Digital- und Datenexperten von Orange Business Services.

Künftig werden alle Unternehmen über ihren Ansprechpartner Zugang zu einem One-Stop-Shop für sämtliche Orange- und AWS-Anforderungen haben. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Orange in den Bereichen Consulting, Cybersicherheit, Konnektivität und nativen Cloud Anwendungen, reduziert sich für die Kunden die Anbieterzahl und damit auch die Komplexität. Zudem können Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen und zukünftige Innovationen erforschen, die Cloud-Anwendungen auf AWS verbessern.

Im Rahmen der Erneuerung seiner Betreibermodelle investiert Orange außerdem stark in native Cloud-Fähigkeiten und -Tools. Ziel ist es, den Kunden bestmögliche On-Demand-Bereitstellung und Flexibilität zu ermöglichen sowie höherwertige Dienste, einschließlich Ausfallsicherheit und Kostenoptimierung, anzubieten.

Die Cloud für die digitale Transformation zukunftssicher machen

Unternehmenskunden können sich darauf verlassen, dass Orange seine Anwendungen für ihre AWS-Umgebungen standardisiert, skaliert und optimiert, um die Innovationszyklen zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und Effizienz zu steigern.

Christophe Gervais, CTO von NowCP, einem Kunden von Orange Business Services, kommentiert: “Dank der Cloud-Expertise von Orange Business Services benötigte NowCP weniger als drei Monate für die Migration seiner digitalen Handelsdienste auf AWS. Unsere Herausforderung besteht darin, mit begrenztem Personal und Ressourcen zu arbeiten. In der Zwischenzeit sind wir bemüht, unseren Mitgliedern den innovativsten Handelsservice zu bieten: hocheffizienter Handel in einer sicheren Umgebung, unter Einhaltung strenger Vorschriften. Durch die Zusammenarbeit mit Orange Business Services und AWS kann sich NowCP nun noch stärker auf die Steigerung des Geschäftswerts konzentrieren. Während Orange Business Services eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung des DevSecOps-Ansatzes verzeichnen kann, ist AWS in Bezug auf das Cloud-Ökosystem unübertroffen. Das Ergebnis für uns ist herausragend: wir konnten unsere Infrastrukturkosten um 30 Prozent senken und gleichzeitig neue Produkte und Funktionen schneller auf den Markt bringen.”

“Wir sind von den unternehmerischen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft uns und unseren Kunden bietet, begeistert. Die Zusammenarbeit mit AWS vertieft unsere Beziehung, indem sie unsere Kompetenzen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Cloud-Transformationen für Kunden ausbaut. Kunden schätzen die Kombination unserer Cloud-Exzellenz zur Erfüllung ihrer spezifischen Bedürfnisse sowie unsere globale Vision mit lokaler Betreuung”, so Stefan Kanis, Senior Vice President Cloud Business Unit, Orange Business Services.

“Wir freuen uns sehr, Orange Business Services zu unterstützen, da sie es Kunden weltweit und branchenübergreifend ermöglichen, ihre Anwendungen auf AWS zu migrieren und zu modernisieren”, sagt Doug Yeum, Head of Global Partner Organization, Amazon Web Services, Inc. “Orange Business Services bietet eine einzigartige Bandbreite an Fähigkeiten in den Bereichen Konnektivität, Design, Migration, Sicherheit und lokale Bereitstellung. Gemeinsam bieten wir einen bewährten Fahrplan für die digitale Transformation an, um Kunden dabei zu unterstützen, die Breite und Tiefe der AWS-Dienste zu nutzen um schnell native Cloud-Anwendungen mit hoher Sicherheit, Belastbarkeit und Leistung zu entwickeln und bereitzustellen.”

Mit der Zusammenarbeit wurde Orange nun auch Teil des AWS Channel Reseller Program. Dadurch kann Orange AWS-Dienste im Rahmen seiner Mehrwertdienste und -lösungen an seine Kunden weiterverkaufen.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 253 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. Juni 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Services

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11

65760 Eschborn

+49-(0)6196-96 22 39

dagmar.ziegler@orange.com

http://www.orange-business.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Christine Wildgruber

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49-(0)89 41959927

orange@maisberger.com

http://www.maisberger.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.